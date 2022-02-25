Специальная операция России в Донбассе 25 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Последние новости о специальной операции России в Донбассе на 25 февраля 2022 года Фото: REUTERS

Президент России выступил 24 февраля с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию специальной операции России в Донбассе.

Решение о проведении спецоперации было принято в целях обеспечения долгосрочного мира в регионе, оккупация территорий Украины не входит в планы Москвы, подчеркнул верховный главнокомандующий. Россия не может чувствовать себя в безопасности, а также развиваться и существовать с постоянной угрозой, которая исходит от активно вооружающейся Украины, территория которой осваивается Североатлантическим альянсом. Особенно после заявлений о перспективе создания атомного оружия.

Весь день вооруженные силы ДНР и ЛНР при артиллеристской поддержке российских вооруженных сил вели наступательную операцию. К вечеру в Министерстве обороны РФ подвели первые итоги спецоперации за 24 февраля: ударами высокоточных крылатых ракет удалось уничтожить 83 объекта военной инфраструктуры Украины, в том числе аэродромы, штабы, узлы связи, склады боеприпасов, а также подавить ПВО. Удары наносились по военным целям, были предприняты все меры, чтобы избежать урона гражданской инфраструктуре. Союзные соединения народной милиции Луганской и Донецкой республик при поддержке российской артиллерии и авиации взломали оборону ВСУ в Донбассе, продвинувшись на 7-8 километров. Российские части вышли к городу Херсону и разблокировали Северо-Крымский канал, подача воды в Крым восстановлена.

Россия призывает украинских военнослужащих сложить оружие и разойтись по домам.

Мы следим за развитием событий 25 февраля 2022 года:

01:52 Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию западных стран с осуждением операции РФ на Украине, Китай воздержался от голосования.

22:25. Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова, их счета заморожены, сообщает правительство королевства.

22:15 Вице-президент Meta Ник Клегг заявил, что компания отказалась исполнять требования российских властей снять ограничения с аккаунтов четырех российских СМИ — "Звезды", "РИА Новостей", Ленты.ру" и "Газеты.ру" — в Facebook. 21:55 Главы МИД стран ЕС приняли решение включить в списки санкций Путина и Лаврова

21:35 Россия, ДНР и ЛНР обменялись грамотами о ратификации Договора о дружбе и взаимной помощи. Об этом сообщил российский МИД.

21:20 Спецкор "КП" Дмитрий Стешин поговорил с командиром батальона «Восток» Александром Ходаковским. Он рассказал об основной задача армий ЛДНР – связать группировку Украины в Донбассе.

20:47 Зеленский заверил украинцев, что находится в Киеве

Владимир Зеленский заверил украинцев, что он никуда не сбегал из страны и находится в Киеве, а вместе с ним – и другие представителями власти: премьер-министр, лидер парламентской фракции «Слуга народа», глава президентского офиса и председатель Верховной рады. Зеленский сказал это на видео

20:23 14 марта Россия возобновляет авиасообщение с Китаем — оперштаб.

20:01 Минобороны России: российские подразделения блокировали Сумы и Конотоп.

В ходе спецоперации захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние месяцы. Сбито шесть самолетов, вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов. Число выведенных из строя объектов военной инфраструктуры Украины возросло до 211.

19:57 Совет по иностранным делам Евросоюза принял второй пакет санкций против России, который включает в себя ограничительные меры в отношении Владимира Путина и Сергея Лаврова.

19:53 Украинские войска атаковали подстанцию, питавшую третий подъем канала «Северский Донец - Донбасс» в Майорске. Подача воды в Горловку остановлена, - власти ДНР.

19:43 МИД РФ: Санкции в отношении России со стороны Великобритании приведут к эскалации. Провокационная риторика Лондона, поощряющая действия Киева, неприемлема.

19:30 Роскомнадзор частично ограничивает доступ к Facebook из-за блокировки страниц российских СМИ в соцсети.

19:29 Российская авиакомпания S7 отменяет все рейсы авиакомпании в Европу с 26 февраля по 13 марта.

19:25 Россия не примет участие в конкурсе «Евровидение» в 2022 году, - организаторы.

19:11 Права России в Совете Европы приостановлены, страна остается членом организации - заявление комитета министров Совета.

19:06 FIDE: Всемирная шахматная олимпиада-2022 года не будет проведена в России.

Также из России будет перенесен чемпионат Европы по керлингу 2022 года. Проведение соревнований по регби под эгидой европейской ассоциации на территории РФ приостановлено.

18:55 Две женщины ранены в результате обстрела ВСУ города Докучаевска в ДНР, - сообщает военный корреспондент «КП» Александр Коц.

18:45 МИД Италии: Комитет министров Совета Европы принял решение исключить РФ из организации.

18:40 Комитет министров Совета Европы начал процедуру приостановки членства России в Совете Европы.

18: 28 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: мы передали украинцам предложение организовать переговоры в Минске, они выбрали Варшаву, но после взяли паузу. Эта пауза в сопровождается развертыванием систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе в Киеве. Считаем эту ситуацию чрезвычайно опасной.

18:18 Закрытие полетов в аэропорты юга России может быть продлено при необходимости, - сообщил Министр транспорта РФ Виталий Савельев.

17:59 Путин: Киев должен признать Крым и отказаться от вступления в НАТО. Запад должен прекратить поставлять оружие на Украину.

17:49 Путин: призываю граждан и военнослужащих Украины брать власть в свои руки, и не позволяя националистам использовать людей как живой щит. Договоренностей с «шайкой наркоманов и неонацистов», которая засела в Киеве и держит весь украинский народ в «заложниках», не будет.

Нацисты на Украине действуют как террористы, выставляют системы залпового огня в Киеве и Харькове. Основные боестолкновения происходят не с регулярными украинскими войсками, а с националистическими формированиями.

Наши солдаты успешно выполняют задачу по защите нашего народа и нашего Отечества.

17:37 Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации отменить все мероприятия в России и Белоруссии и не вывешивать их флаги на соревнованиях.

17: 22 Представитель МИД Захарова: С учетом нынешней ситуации, России нужны четко зафиксированные гарантии безопасности от США и НАТО. Москва оперативно сформирует делегацию для переговоров с украинской стороной, но для этого необходимо ответственное поведение Киева.

РФ видит усилия по «втягиванию» Финляндии и Швеции в НАТО. Их нейтральный статус - важный фактор безопасности.

17:14 Канцлер Австрии заявил, что страны ЕС договорились о включении Путина и Лаврова в санкционный список.

17:02 Москва сожалеет, что Киев взял курс на разрыв отношений, но верит в мудрость украинского народа, - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

16:48 МИД России: цель спецоперации - привлечь «марионеточный режим» в Киеве к ответственности за совершенные преступления.

16:37 Польша с полуночи закрывает свое небо для российских авиакомпаний. Чехия планирует сделать это в ближайшее время.

16:24 Премьер-министр Чехии: мы останавливаем выдачу вида на жительство для граждан России.

16:05 Войска ДНР взяли под контроль населенный пункт Николаевка в Донецкой области, - сообщает военный корреспондент «КП» Александр Коц.

15:56 Дмитрий Песков: Россия готова отправить делегацию в Минск на переговоры с Украиной.

15:25 Минобороны России: силы воздушно-десантных войск заняли аэродром Гостомель в пригороде Киева, обеспечив блокирование города с западного направления. В ходе операции уничтожено более 200 человек из состава спецподразделений Украины. Потерь с российской стороны нет.

Вооруженные силы РФ никаких ударов по жилым кварталам Киева наносить не будут. «Ваше националистическое руководство применяет те же методы, что и террористы. Вас хотят использовать как живой щит», - говорится в обращении к киевлянам.

Подразделения ВС РФ продолжают выполнение задач в районе других городов. Блокирование Чернигова завершено. Группировка войск ДНР продвинулась на 11 километров в направлении Волновахи. Подразделения ЛНР - до 12 километров на Северодонецком направлении.

Подразделения ВСУ в боевых действиях преимущественно не участвуют, ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны националистов. Зафиксированы случаи самосудов с их стороны над нежелающими воевать срочниками ВСУ.

15:20 В ходе акции в поддержку Украины у здания посольства РФ в Литве пострадал российский дипломат, - сообщает ТАСС.

15:08 FIA: Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» отменен из-за ситуации на Украине.

14:53 Центральное телевидение КНР: Китай призывает уйти от менталитета холодной войны в вопросе Украины и уважать озабоченности стран в сфере безопасности, - заявил Си Цзиньпин в беседе с Путиным.

Китай готов работать с международным сообществом ради отстаивания общей и устойчивой концепции безопасности. Путин отметил, что Россия готова вести переговоры с Украиной на «высоком уровне».

14:45 Власти ДНР сообщают о гибели мирной жительницы Донецка в результате обстрела со стороны Украины.

14:42 Россия полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия - зерном, мясной и рыбной продукцией, сахаром, растительным маслом и другими ключевыми продуктами питания, - заявили в Министерстве сельского хозяйства.

14:25 Владимир Зеленский: Хочу еще раз обратиться к Президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров,чтобы остановить гибель людей.

14:20 «Это передний край мариупольского направления. Сейчас армия ДНР развивает успех, который был достигнут накануне. И идет вперед к этому городу, чтобы обойти его со стороны», - сообщает военкор «КП» Александр Коц.

13:58 Директор СВР Нарышкин: Россия в короткое время установит мир на Украине и предотвратит более масштабный конфликт в Европе.

13:45 Центробанк России: банковские карты группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия» не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay. При этом сами карты продолжать работать на всей территории России.

13:33 Кремль: готовность Киева к переговорам с Москвой - движение в сторону позитива. На данный момент информации насчет возможных контактов Путина и Зеленского нет. Президент России в режиме онлайн получает доклады от военных о ходе спецоперации.

Граждане РФ могут иметь разные точки зрения по ситуации на Украине. Путин слышит мнение всех граждан, но видит пропорцию согласных с операцией и не согласных.

Президент получил доклад о выступлении Джо Байдена по санкциям против РФ. Кремль ожидал скоординированного ответа мирового сообщества. Москва будет принимать ответные меры на санкции Запада, но нормализация отношений с западными странами так или иначе наступит.

Россия продолжает считать Зеленского президентом Украины.

13:27 25 февраля Владимир Путин проведет несколько международных разговоров и оперативное совещание с Советом безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

13:26 Мэр Донецка заявил о раненных мирных жителях в результате обстрела из системы залпового огня «Град» ВС Украины.

13:23 Сергей Лавров: Господин Зеленский врал. Сначала - когда не хотел выполнять Минские соглашения. Второй касается переговоров о вступлении в НАТО. Здесь звучали угрозы, что Украина может быть свободна от обязательств не иметь ядерное оружие.

Нет недостатка в тех возможностях, которые были упущены. Мы предлагали обсудить любые гарантии безопасности, которые будут приемлемы для всех. За рамками расширения НАТО. Он - не хотел выполнять обязательства, как и его западные покровители. И все твердили, что святым является свобода выбора альянса.

13:16 Глава МИД РФ Лавров: Никто не собирается оккупировать Украину. Россия заинтересована в том, чтобы народ Украины был независим, а власть — представительна.

13:12 Минэкономразвития: Россия давно начала готовиться к новым санкциям. В условиях ограничений РФ будет усиливать торгово-экономические связи со странами Азии и интеграцию в рамках ЕАЭС.

13:07 Премьер-министр Италии заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выходит на связь уже 1,5 часа. Ранее была договоренность о телефонном разговоре.

12:54 Источник в Минобороны РФ: российские вооруженные силы не наносили никаких ракетных ударов по Киеву. Появление «факела» в небе над городом связано с ошибкой украинской ПВО, атаковавшей свой истребитель.

12:41 Денис Пушилин: силам ДНР и ЛНР, до выхода на административные границы бывших Донецкой и Луганской областей, остались «считанные дни».

12:25 Глава МИД РФ Лавров, приветствуя коллег из ДНР и ЛНР в Москве: мы встречаемся после знаменательного события - признания независимости республик. Москва не могла остаться безучастной к просьбе ЛНР и ДНР об оказании военной помощи по защите от агрессора. Операция проводится для того, чтобы украинцы, «освободившись от этого гнета», могли сами свободно определить свое будущее.

Запад последовательно выгораживал преступления киевского режима, которые ввергли Украину в нынешнее трагическое состояние. Запад продолжает игнорировать факты геноцида в Донбассе. Россия готовит специальную фотовыставку на эту тему к сессии по правам человека в ООН.

12:20 Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что с 25 февраля на полуостров по Северо-Крымскому каналу начнет поступать вода из Херсонской области Украины.

12:12 Власти Белгородской области сообщают о семи домах, поврежденных снарядами с Украины. Жильцы временно размещены в гостиницах.

12:04 МИД КНР: Китай призывает предотвратить эскалацию на Украине, позиция Пекина по данному вопросу не изменилась.

11:54 Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил Украине провести референдум с определением границ государства и сформировать новое руководство страной.

11:40 Росавиация: РФ запрещает использование своего воздушного пространства, включая транзит, для британских самолетов.

11:35 Власти ДНР: после ночных обстрелов на юге республики ситуация относительно спокойная.

11:27 Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не будет присоединяться к экономическим санкциям ЕС и западных государств против России.

11:20 МЧС России сообщает, что работу по приему жителей Донбасса планируется завершить в течение ближайших выходных.

11:14 Представитель МИД РФ Мария Захарова: сегодня в Москве состоятся переговоры Сергея Лаврова с коллегой из ЛНР и первым замминистра иностранных дел ДНР.

11:08 Минобороны России: 82 украинских военнослужащих сложили оружие в районе острова Змеиный (Одесская область). В районе Николаевска сдались еще 11 военнослужащих. Одно из подразделений 36-й бригады морской пехоты ВС Украины запросило коридор для выхода в ДНР. В общей сложности сложили оружие более 150 военных и сотрудников силовых ведомств.

Сбиты пять боевых самолетов, один вертолет, пять беспилотников. Уничтожены 18 танков и бронемашин. А также семь реактивных систем залпового огня и пять катеров. Число выведенных из строя объектов военной инфраструктуры Украины возросло до 118. В том числе: 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи, 14 комплексов противовоздушной обороны С-300 и «Оса» и 36 радиолокационных станций.

11:03 Минобороны РФ: ВДВ России накануне взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. С украинскими военнослужащими из охраны атомной станции достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага. Радиоактивный фон в норме, АЭС работает в штатном режиме.

10:59 Поисковой сервис «Яндекс» начал предупреждать о возможных фейках при запросах, связанных с Украиной.

10:54 Специализированный дом ребенка в Донецке поврежден в результате обстрела со стороны украинских военных, сообщают в ДНР.

10:48 Денис Пушилин заявил, что на освобожденных территориях Донецкой области и ДНР в качестве меры для восстановления экономики снижаются либо отменяются налоги. Также будут введены льготные кредиты.

10:40 Многие военнослужащие ВСУ слагают оружие. Украинским военнопленным оказывается медицинская помощь, после окончания боевых действий они вернутся к семьям.

10:37 Пушилин: за минувшую ночь среди военнослужащих ДНР есть раненые и погибшие

10:30 НАТО не рассматривает возможность отправки войск на Украину.

10:18 Глава администрации Горловки в ДНР сообщил о прямом попадании снаряда в здание школы. Погибли двое учителей.

10:07 Министр обороны Франции заявил, что ни у кого в Европе и США нет желания вступать в войну с Россией.

10:06 Через границу России перешли более 120 тыс. эвакуированных жителей Донбасса, рассказал Турчак.

09:47 Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой и обратился к странам "Бухарестской девятки" с просьбой о предоставлении оборонной помощи.

09:32 Зеленский заявил, что Украина нуждается в создании антивоенной коалиции, и обратился к бухарестской девятке (Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия) за оборонной помощью

09:20 Международный уголовный суд следит за развитием событий на Украине и может начать расследование совершенных на ее территории преступлений.

08:49 Украинские войска утром начали новые обстрелы Горловки в ДНР. Под обстрелом Зайцево и поселок шахты им Гагарина.

08:41 МИД Турции заявил, что страна может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей РФ, но даже в такой ситуации у России останется право вернуть флот на базу.

08:39 Ростуризм формирует перечень туристов, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа.

08:36 Зеленский заявил, что Россию не убедили новые санкции, а Украина осталась одна. Президент также считает, что рано или поздно между странами состоится диалог о прекращении боевых действий.

08:30 В Джанкойском районе Крыма от разрывов снарядов повреждено более 20 домов.

08:27 Россия ответит на новые санкции Японии, заявил посол РФ в Токио.

07:48 NASA продолжает сотрудничать с Роскосмосом по МКС, несмотря на введение Вашингтоном ограничительных мер.

07:46 ЦБ Украины запретил валютные операции с российскими и белорусскими рублями.

07:34 НАТО обсудит ситуацию вокруг Украины на саммите в пятницу, 25 февраля. Начало в 17.00 по мск.

05:43 Тайвань присоединится к международным экономическим санкциям против России. Детали планируемых ограничений пока не раскрываются.

05:20 Евросоюз ограничит доступ России к передовым полупроводниковым технологиям.

05:03 Глава Еврокомиссии заявила, что санкции ЕС помешают РФ перерабатывать и продавать нефть.

04:55 Reuters: Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал предоставить Украине военную технику и финансовую помощь на 300 млн евро.

04:40 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: второй пакет санкций ЕС затрагивает 70% рынка банковских услуг РФ. ЕС введет запрет на продажу всех самолетов и оборудования российским авиакомпаниям (подробности)

04:18 Канада ввела санкции в отношении Сбербанка, ВТБ, РЖД, "Газпрома", "Транснефти"

04:15 Правительство Японии замораживает активы ВЭБ, Промсвязьбанка и банка "Россия"

03:53 Зеленский публично согласился обсудить с Россией нейтральный статус Украины (подробности)

03:09 Зеленский заявил, что мировые лидеры отказались помогать Украине в защите государства (подробности)

01:47 Зеленский заявил о гибели 137 украинских военных и ранении 316.

01:19 Владимир Зеленский постановил провести всеобщую мобилизацию на Украине за 90 дней.

01:05 Банк России и правительство будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавшим под санкции западных государств, сообщил регулятор.