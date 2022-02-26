Пострадавшая при пожаре Вера Воронкова выписалась из больницы и скоро должна выйти на сцену

Неделю назад, 18 февраля, Веру Воронкову наконец выписали из больницы, где она провела месяц Фото: Евгения ГУСЕВА

В ночь на 19 января в квартире Веры Воронковой на проспекте Мира произошел пожар. Причиной возгорания называли замыкание электропроводки на елочной гирлянде. Потом появилась версия, что пожар случился из-за кошки, прыгнувшей на елку. Дома в это время находились Вера Воронкова и ее 15-летняя дочь, обеих госпитализировали. Дочь получила отравление угарным газом, несколько дней провела в больнице и ее выписали. А вот актриса попала в реанимацию.

При пожаре она получила ожог 31% поверхности тела. Как писали СМИ, пострадали лицо, шея, спина, был тяжелый ожог верхних дыхательных путей. Но больше всего пострадали руки. На руках были самые серьезные ожоги.

Неделю назад, 18 февраля, Веру Воронкову наконец выписали из больницы, где она провела месяц. 11 марта она должна приступить к работе в Театре им. Пушкина. Будет играть Шарлотту в «Вишневом саде».

- 19 февраля у сына был день рождения, поэтому я стремилась выйти из больницы к этому дню, - рассказала kp.ru Вера Воронкова. - Настроение было хорошее, а теперь… как у всех в стране. Переживаю из-за событий на Украине.

- Как идет восстановление?

- Восстанавливаюсь за городом, дышу свежим воздухом, хожу на лыжах потихоньку. Руки придется ещё долго лечить. И вообще это не быстрый процесс. Ожоги – вещь непредсказуемая. Швы рубцуются, потом может понадобиться что-то исправить косметической операцией. Но это только через год.

- Дочка как? Она пережила ту кошмарную ночь вместе с вами.

- Маша физически не пострадала, она и в больнице провела всего полтора дня. Но испытала сильнейший психологический шок. Испугалась очень, наглоталась дыма…