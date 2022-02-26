Как цесаревна русская влюбилась в простого прапорщика

Анна Иоановна правила 10 лет

ЧАСТЬ 1, ЧАСТЬ 2

Взбалмошная и жестокая царица всея Руси Анна Иоановна правила 10 лет и в 1740 году, не дожив и до 48-ми, покинула этот мир от мочекаменной хвори. А царствовать завещала младенцу Ивану Шестому - правнуку Петра Первого.

Был у вдовой императрицы женатый фаворит (то есть, в простонародье - хахаль) граф Эрнст Бирон. Отличался тяжелым нравом. Еще в молодые годы в Кенигсберге замешан в убийстве стражника на улице в пьяной драке. Но отделался крупным штрафом. При дворе он обидел многих, даже маму будущего царя Ивана Шестого - Анну Леопольдовну. Назвал ее прилюдно дурой.

Умирающая царица назначила было Бирона регентом при ребенке царенке, но мама Ивана - Анна Леопольдовна пожаловалась маршалу Миниху на грубый нрав Бирона. Попросила унять последнего, обещая Миниху благодарность щедрую. Сей же ночью Миних со ста гвардейцами вломились прямо в супружескую опочивальню Биронов. Хозяин голый долго отбивался табуреткой, но его скрутили и, завернув в ковер, отвезли в подвалы. А уже после принялись гадать и думать, как нередко было у нас в истории - какую бы то вину приписать Бирону? В результате его обвинили… в смерти царицы Анны Иоанновны, указав, что Бирон так часто предлагал царице покататься верхом (на лошади, имеем ввиду), вот матушку-то и растрясло до смерти. Приписали еще там что-то, и Бирона приговорили к четвертованию. Но милостивая Анна Леопольдовна, став новым царским регентом, заменила страшную казнь на ссылку в город-острог Пелым, ныне север Свердловской области. Даже денег ему дала, чтобы Бирон с семьей там безбедно жил.

Умирающая царица назначила было Бирона регентом при ребенке царенке

Случалось и нам когда-то бывать в Пелыме. Это, как говорят, не Рио. Но люди живут хорошие. И природа влечет к раздумью.

Фельдмаршал Миних за проведенную операцию мнил себя уже главнокомандующим всей русской армией, но Анна Леопольдовна откупилась наградами поскромнее, что очень обидело ее защитника. И в результате 6 декабря 1741 года случился новый дворцовый переворот, власть захватили сторонники дочери Петра Первого - Елизаветы Петровны. До этих дней цесаревна Елизавета жила тихонько, очень боялась царицы Анны, дабы та в чем-то не заподозрила. В то же время Елизавета влюбилась страстно в простого прапорщика Семеновского полка Алексея Шубина, который нес караулы на царском дворе. Влюбилась, понятно, тайно, ибо прапорщик ей не ровня.

И чувство сие побудило ея к поэзии. Вот что сочиняла Елизавета в часы тоски, в часы печали по ненаглядному:

Я не в своей мочи огнь утушить.

Сердцем болею, а чем пособить,

Что всегда разлучно и без тебя скучно.

Лучше б тя не знати, аще так страдати.

Фельдмаршал Миних

Но какой-то смердячий пес про любовь донес царице, и та с Бироном решили прапорщика казнить, обвинив его в заговоре. Шубин уже в темнице принялся шибко молиться Богу. Господь услышал, и прапорщика просто отправили на Камчатку. Там и женили его насильно на местной девушке.

Может быть этот факт и побудил Елизавету Петровну легко согласиться с ее сторонниками, среди которых было немало и офицеров, занять царский трон вместо царя младенца. Так в ночь на 6 декабря 1741 года случился новый, почти бесшумный дворцовый переворот. А, главное, что бескровный. И Россия проснулась с новой своей царицей Елизаветой, возраста 32 лет. Царя Ивана с его родителями сначала изолировали под Ригой, потом отправили в Холмогоры.

Еще ранее тайный советник граф Остерман доложил Анне Леопольдовне, что гвардейцы с Елизаветою затевают заговор супротив Ивана. Анна пригласила Елизавету и в лоб спросила: «Правда ли, что ты хочешь свергнуть царя Ивана и казнить нас с ним лютой казнью».

Елизавета же побожилась на образа, что мысли подобной не было! Обе женщины разрыдались на плечах одна у другой. Но тем же вечером гвардейцы сказали Елизавете, мол, хватит ждать, матушка. Власть надо брать!

Доносчика Остермана, а также Миниха и еще ряд лиц судили, приговорили казнить на плахе. Все приговоренные брели понуро в последний путь и только Миних, выбритый и умытый, шел с гордо поднятой головой. На лобном месте дал палачу на лапу прилично денег, велел поработать чисто, так, чтобы с одного разу. Но в самый интересный момент царица Елизавета взяла, да и всех помиловала, заменив им казнь ссылкой в районы севера. Разочарованная толпа, утешая деток, так и не повидавших зрелища, уныло покинула место казни несостоявшейся.

Граф Остерман

Любопытно что за 20 лет правления Елизаветы в России не было вынесен ни одного смертного приговора. Ни одного!

А что же прапорщик Шубин? За ним Елизавета отправила на Камчатку несколько экспедиций. Но очень долго его не могли найти, так как высланным полагалось забыть свои имена фамилии, никогда их не называть. Лишь в 1743 году случайно его нашли заросшего и угрюмого. Привезли в Петербург. Царица произвела прапорщика в генерал-майоры и премьер-майоры Лейб-гвардии Семёновского полка. А еще «за невинное претерпение» пожаловала Алексею вотчину в Нижегородской волости с двумя тысячами крестьянских душ.

Туда он вскорости и подался, много времени проводя в молениях и за чтением Божьих книг. А у царицы Елизаветы был уже другой фаворит Алексей Разумовский.

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Еще более подробные и увлекательные рассказа об императорах, о стране читатели могут узнать на радио «Комсомольская правда» из лекций Владимира Мединского по данной ссылке.

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