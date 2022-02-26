Зеленский так ничему и не научился: почему президент Украины тянет время с переговорами

О том, что он хоронит идею переговоров с Москвой, Зеленский фактически заявил сам, призвав украинцев утром в субботу нещадно бить врага Фото: REUTERS

В пятницу из Киев пришли вроде бы внушающие оптимизм известия. Зеленский согласен на переговоры и даже готов обсуждать нейтральный статус Украины. Многие и на Украине, и, не будем скрывать, в России вздохнули с облегчением. Кремль отреагировал молниеносно: выразив готовность оперативно выделить группу специалистов-переговорщиков, обладающих должными компетенциями и полномочиями. В качестве площадки вполне логично предложили Минск.

В Киеве задумались. Через несколько часов на Минск не согласились, а предложили взамен него провести в Варшаве. Хорошо, сказали в Москве, не так важно "где", как "когда" и "о чем". После этого, как выразился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Киев со связи ушел и пропал.

Как выяснилось позже, все это время пока Кремль ждал ответа Киев использовал для того, чтобы завести артиллерию и средства ПВО в жилые квартал. И не только в столице Украины, но и в других городах. После чего Зеленский снова вышел на связь, но уже не с Москвой, а с Иерусалимом, попросив премьер-министра Израиля стать посредником в переговорах с Москвой. Стало очевидно, что Зеленский просто тянет время, непонятно на что надеясь, как Гитлер в свое время до последнего мечтал о "чудо-оружии" которое повернет войну вспять.

Впрочем, в Москве этому не удивились. Еще днем в пятницу Владимир Путина в своем обращении отметил, что с ВСУ России будет договориться проще, чем с засевшей в Киеве "шайкой наркоманов и неонацистов". Но от идеи переговоров отказываться все равно не стали.

О том, что он хоронит идею переговоров с Москвой, Зеленский фактически заявил сам, призвав украинцев утром в субботу нещадно бить врага и сообщив, что он призвал главу Евросовета Шарля Мишеля немедленно принять решение о членстве Украины в Евросоюзе. Как будто это что-то может изменить в текущей ситуации. Уж просился бы в НАТО тогда, хотя и это ничего бы не изменило.

Но вот советники Зеленского продолжают пытаться вешать России лапшу на уши.

- Я не думаю, что после того, что происходит сейчас, у Украины слабые позиции. Даже если начнется переговорный процесс — а он начнется, — Украина будет выдвигать условия. Любая война заканчивается переговорным процессом, но я думаю, что позиции в этом переговорном процессе будут другие, - постарался внести уверенность в украинцев советник Офиса президента Украины Подоляк. - Это будут позиции, которые будет диктовать Украина. Она будет выставлять условия того, что будет происходить дальше, в том числе в Донецкой и Луганской областях.

Такое ощущение, что люди совсем попутали реальность со своими видениями. Или слова Путина про "шайку наркоманов" следует воспринимать в буквальном смысле?

Вот уже и из-за океана Зеленскому намекнули, что он свою партию отыграл, и теперь можно сменить партитуру.

- США поддержат решение Украины о нейтральном статусе, если Киев его примет, - заявил замглавы Госдепа США Уэнди Шерман. Не от своего имени, а от США. то есть явно получив санкцию на такое заявление.

Но Зеленский, похоже, так ничему и не научился за прошедшие дни и готов биться с Россией до "последнего украинца". Как завещал ему премьер Великобритании Борис Джонсон.

Или у Киева, что очень похоже, поменялся куратор? И Вашингтон ему больше не указ. Но для "англичанки" Украина лишь способ навредить России, поскольку именно это Великобритания считает своей исторической миссией. Не зря же вчера из Лондона прозвучало, что Великобритания не успокоится, пока не разрушит Россию совсем. И Зеленский в настоящее время губит свою страну ради прихотей чужого государства. Зеленский ведет ситуацию на Украине к участливому вопросу врача и оптимистичной констатации им: "Большой перед смертью потел? Хороший признак".

И вот не может он не понимать, если сохранились остатки разума, что при такой его позиции никакие переговоры уже не нужны. И тянуть время – это лишь затягивать узел на шее Украины и на своей.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная операция на Украине 26 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в режиме прямой онлайн-трансляции собирает последние новости о военной спецоперации России в Донбассе на 26 февраля 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что происходит на Украине: ответы на 10 главных вопросов

Спецкор kp.ru Александр Коц объяснил, почему Россия выбрала именно такую тактику спецоперации, и что будет с Украиной дальше (подробности)