Вячеслав Володин сообщил, что Зеленский покинул Киев

Вячеслав Володин. Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

В своем посте в телеграмм-канале спикер Государственной думы ссылается на свои источники в Верховной Раде.

- Все видео, которые он публикует в социальных сетях, записаны заранее, - написал Володин. - Его не было уже вчера в столице Украины.

Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания. Все видео, которые он публикует в социальных сетях, записаны заранее.

Информация от депутатов Верховной Рады, которые пытались с ним встретиться в Киеве. Их для встречи пригласили во Львов.

Зеленский находится под охраной неонацистов.

Вячеслав Викторович не стал уточнять кто именно из депутатов поделился с ним этой информацией. Напомним, что слухи о том что Зеленский покинул Киев появились ещё вчера. Однако, Украинский президент продолжает выкладывать видео обращение к народу на фоне знаковых киевских зданий. Последнее подобное было опубликовано сегодня рано утром.