Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика26 февраля 2022 10:35

Вячеслав Володин сообщил, что Зеленский покинул Киев

Все видео, которые президент Украины публикует в социальных сетях, записаны заранее, уверяет спикер Госдумы
Василиса НИКОЛАЕВА
Комментарии (50)Комментарии (50)(50)
Вячеслав Володин. Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Вячеслав Володин. Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

В своем посте в телеграмм-канале спикер Государственной думы ссылается на свои источники в Верховной Раде.

- Все видео, которые он публикует в социальных сетях, записаны заранее, - написал Володин. - Его не было уже вчера в столице Украины.

Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания. Все видео, которые он публикует в социальных сетях, записаны заранее.

Информация от депутатов Верховной Рады, которые пытались с ним встретиться в Киеве. Их для встречи пригласили во Львов.

Зеленский находится под охраной неонацистов.

Вячеслав Викторович не стал уточнять кто именно из депутатов поделился с ним этой информацией. Напомним, что слухи о том что Зеленский покинул Киев появились ещё вчера. Однако, Украинский президент продолжает выкладывать видео обращение к народу на фоне знаковых киевских зданий. Последнее подобное было опубликовано сегодня рано утром.

Спецоперация на УкраинеУкраинский кризис: НовостиУкраинский кризис