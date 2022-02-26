Валерий Николаев из больницы едет за решетку

Валерий Николаев с женой Эльмирой на премьере в Театре на Таганке Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Валерий Николаев еще месяц назад надеялся, что эта весна станет для него счастливой. В марте актер планировал дойти до финала в телешоу «Танцы со звездами», после этого начать съемки в кино и поздравить дочь с бракосочетанием. Но все планы нарушила экстренная госпитализация Николаева. На следующей неделе скандального артиста могут выписать из больницы – точная дата в марте зависит от результатов лечения. Но домой так быстро Валерий Николаев не попадет.

56-летний Валерий Николаев проходит лечение в клинической психиатрической больнице №1 города Москвы. Артисту по вечерам разрешают общаться с женой по видеосвязи – в больнице установлены специальные мониторы. 39-летняя супруга звезды Эльмира Земскова одна без нянь управляется с 8-месячным сыном Никитой. Воздушная гимнастка не работает, поэтому друзья актера и его семьи собрали для Эльмиры с сыном материальную помощь – попросили всех сочувствующих из их круга перечислить деньги на банковскую карту жены Николаева. Земскова уже восемь лет живет с актером и стойко терпит недостатки мужа, вытаскивает из кризисных ситуаций. Шесть лет назад Валерий Николаев спровоцировал несколько ДТП в пьяном виде за что был лишен прав – до сентября 2022 года. За эти шесть лет звезда пережил перитонит и несколько операций, лечение в специализированной клинике от зависимостей, по слухам консультировался с авторитетным доктором психиатром.

Валерий с дочкой Дашей. 2004 год Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Валера воспрял духом: занимался спортом – даже бегал по утрам. Не пил, привел в порядок лицо – новые зубы, пластика век – так избавился от мешков под глазами. В начале года обзванивал коллег и предлагал сняться в своем фильме – Жанна Эппле говорит вот, что согласилась. Видимо хотел вложить в свой проект гонорары за «Танцы со звездами» - мечтал дойти до финала, а там платят за каждый выпуск», - рассказала kp.ru артистка из группы поддержки Николаева.

Однако до финала шоу «Танцы со звездами» Валерий Николаев не дошел. Сначала придумал себе, что вокруг все ему завидуют и плохо относятся – хотя в команде проекта старались угодить актеру с хореографическим образованием, прислушивались к его советам, постоянно хвалили. Потом стал пропускать репетиции и вылетел в пятом выпуске. Репетировал в декабре и оттанцевал четыре выпуска в январе-феврале. Если бы не срыв, то смог бы дотанцевать и больше заработать. Член жюри «танцев» Дарья Златопольская переживала за Николаева и заметила: он решил, что все против него – и коллеги в кино, и на шоу, и в жизни; человек пребывает в состоянии войны. В начале февраля Валерий сбежал и от жены – временно съехал в гостиницу. Хотя еще за неделю до этого дал несколько интервью: «Жена мне жизнь спасла!»

После побега из дома Николаева поймали без прав за рулем. Актер вложил часть гонорара и успел оформить автокредит на подержанную Infiniti стоимостью немногим больше одного миллиона рублей. Планировал сесть за руль в сентябре. Не вытерпел – за рулем кредитного авто без прав его и поймали. Поэтому Валерия 10 февраля суд отправил отбывать административный арест в 15 суток в спецприемнике на Варшавском шоссе. В анализе мочи якобы обнаружили следы наркотических веществ. В спецприемнике Николаев повел себя странно: лаял, смеялся, обнажался… «Скорая» с диагнозом биполярное расстройство (психическое заболевание) госпитализировала звезду. В больнице Николаева навестил правозащитник Георгий Иванов: «Валерий в ходе судебного заседания согласился с лечением. На момент, когда поступил, не хотел лечиться». 14 февраля по решению суда Валерия Николаева официально отправили на лечение в психиатрическую больницу.

Николаев с Земсковой жили дружно — на фото супруги на фестивале в Казахстане

Супруга Эльмира на все приглашения и коммерческие интервью отвечает: «Выйдет Валера и решим». Однако уже есть договоренности о коммерческом интервью за приличный гонорар для ток-шоу. Предварительно Николаев должен закончить курс лечения на следующей неделе. Врачи констатируют его вменяемость (что скорее всего произойдет) и тогда Николаев вернется в спецприемник: досидеть оставшееся — 13 суток. Если же врачи не разрешат, то продолжит лечение в стационаре или амбулаторно.

Коллега Николаева рассказала kp.ru: «У Валерия не только автокредит. Он еще один взял кредит – говорят на свое кино. Но до этого в марте сам собирался снятся в каком-то проекте: говорил, что первый день съемочный выпадает на 21-е день свадьбы любимой дочери, поэтому поздравит молодых в другой день. Надеемся, что он вернется в строй и будет снимать, сниматься, зарабатывать, отдавать кредиты». Короткие алкогольные срывы у Николаева начались после смерти родителей, потом случилось ЧП с пьяным ДТП, затем почти шесть лет трезвости. Валерий с Эльмирой жили дружно: отдыхали на Кубе, посещали кинофестивали и театральные премьеры. Рождения сына для супругов стало долгожданным событием. И вот новый срыв в самое неподходящее время. Жена ждет Николаева домой в марте: вместе с коллегами верит, что ее Валера выберется. Дочь Николаева от брака с Ириной Апексимовой артистка Дарья Авратинская отца обожает и очень за него переживает. При благоприятном стечении обстоятельств и быстром восстановлении здоровья отец еще может успеть выйти на свободу к свадьбе дочери.