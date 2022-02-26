Минобороны России уличило СМИ в распространении фейков

Минобороны России продолжит регулярно доводить только достоверную информацию о ходе проведения российскими вооруженными силами специальной военной операции Фото: REUTERS

- По мере успешного выполнения российскими вооруженными силами боевых задач в ходе специальной военной операции, констатируем нарастание количества истеричных фейков и откровенной дезинформации, распространяемой "диванными войсками Украины" в социальных сетях, - заявили в Минобороны России.

И подчеркнули, что ранее предупреждали все средства массовой информации о том, что Минобороны России хорошо известны готовящиеся в СБУ информационные вбросы, призвали журналистов быть предельно внимательными.

- К сожалению, отдельные российские СМИ и прежде всего "Новая газета" нас не услышали. Они активно продвигают фейковую информацию, подготовленную украинскими националистами и СБУ. Оперативно транслируют любые украинские фейки практически одномоментно с их публикацией в соцсетях. При этом в заголовке новостной ленты той же "Новой газеты" указано, что редакция излагает только "проверенные факты", - говорится в сообщении.

В Минобороны обратили внимание, что там публикуются самые откровенные украинские фальшивки и о якобы многотысячных потерях российских военнослужащих, многих сотнях уничтоженной российской бронетехники и авиации.

- Делается это все, как и в прежние годы, под соусом борьбы за "свободу слова". Но не соответствует даже биту реальной информации о происходящем, - обратили внимание в военном ведомстве.

Эксперты отмечают, что шаблоны этих фейков не сегодня утверждены и давно опубликованы в методичках центров пропаганды США и их союзников по НАТО.

- Они не претерпели изменений. Главное – истошно кричать о "военных преступлениях", "использовании запрещенных боеприпасов", "гуманитарной катастрофе" и якобы "неисчислимых" потерях военнослужащих, - перечислили в Минобороны.

Да, именно этот "суповой набор" использовали все те же СМИ, когда Россия проводила контртеррористическую операцию на юге России, принуждение Грузии к миру, боролась с международным терроризмом в Сирии.

В военном ведомстве предложили считать все подобные заявления в СМИ попытками дискредитировать российские Вооруженные силы.

- Призываем все редакции СМИ быть бдительными и не становиться слепыми жертвами западных кураторов информационного давления на нашу страну. Минобороны России продолжит регулярно доводить только достоверную информацию о ходе проведения российскими вооруженными силами специальной военной операции, - говорится в обращении.

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