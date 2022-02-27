Белградский политолог: Сербия — единственная страна Европы, которая не ввела антироссийские санкции

Приглашенный профессор МГИМО — Стеван Гайич

Специальная операция России по демилитаризации Украины вызвала по большей части критическую реакцию на Западе. Но на юге Европы, в Сербии, звучат и другие голоса. Об этом kp.ru рассказал доктор политических наук, научный сотрудник Института европейских исследований (Белград) и приглашенный профессор МГИМО — Стеван Гайич.

— Господин Гайич, как сербское общество отреагировало на спецоперацию России на Украине?

— Разумеется, эта новость была для нас тревожна, как и для всего мира. Сербское общественность традиционно настроена прорусски. Люди наблюдают за украинскими событиями с большой озабоченностью, потому что мы считаем и русских, и украинцев, и белорусов частью русского народа — для нас все они родные. Поэтому на каждую потерю мы смотрим с болью, и, думаю, есть надежда, что ситуация скоро разрешится.

— Хорошо, а публичные лица как-либо высказываются?

— Почти никто из политиков — ни от власти оппозиции, ни от оппозиции — не хочет комментировать эту тему. Скажешь что-то против России — последует электоральная катастрофа, народ за тебя просто не проголосует (на 3 апреля в Республике назначены выборы президента и парламента — ред.). Скажешь за — перед тобой закроются все двери на Западе.

— И всё же, хоть какие-то официальные комментарии последовали?

— Да, спикер Скупщины (сербского парламента) Ивица Дачич прямо сказал: «Есть только одна телефонная трубка в мире, которая всегда поднималась на любой наш звонок о помощи — это Москва». По нынешним временам весьма смелое заявление. То есть наше руководство проявило весьма ответственный подход — и я это говорю как давний критик действующей власти. Сербия — единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России и не осуждала ее [за украинскую операцию]. Просто потому, что сербский народ счёл бы это национальным позором.

— Но какие-либо изменения в политике Республики есть?

— После начала российской операции у нас объявили, что «военные учения с любым иностранным государством приостановлены». Формально Сербия рвёт оборонное сотрудничество с Россией и Белоруссией — но, в то же время, это означает, что будут отменены и наши запланированные учения со странами НАТО. Потому что есть серьёзные опасения, что Альянс, который окружает нас со всех сторон, может под благовидным предлогом оставить свои вооружённые силы после этих «учений», то есть де-факто оккупировать Сербию.

— А низовая уличная активность?

— Был один пикет в поддержку Украины от наших либералов, человек на 10, может, меньше. При этом есть информация, что в начале марта намечен большой митинг или шествие в поддержку России — хотя, конечно, до этого момента еще может многое произойти.

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