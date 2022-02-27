Владимир Мединский: Украина подтвердила проведение переговоров

Глава российской делегации в Белоруссии Владимир Мединский. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Помощник президента России Владимир Мединский, который возглавил российскую переговорную делегацию из ключевых представителей наших министерства обороны, иностранных дел и администрации президента, в воскресенье, 27 февраля, по прибытии в Белоруссию, сделал ряд заявлений.

В частности, он сообщил, что белорусский город Гомель выбрал как место переговоров украинской стороной. В том числе из-за удобства логистики — ведь из Киева до данного белорусского областного центра рукой подать, как впрочем и из Минска. Мединский указал точку отсчета, до которого российская делегация будет ждать ответа — 15.00 по минскому ( и по московскому времени). Примерно в это же время и была получена информация, что делегация из Киева движется в сторону Гомеля.

После того, как стало известно о передвижениях украинцев, Владимир Мединский заявил о том, что украинская сторона подтвердила проведение переговоров и то, что наша делегация к ним полностью готова и ожидает подключения второй стороны. И главное, что подчеркнул Мединский, — чем быстрее пройдут переговоры и будет достигнуто какое-то соглашение, тем быстрее прекратится огонь по разным направлениям, и можно будет избежать излишних потерь, в первую очередь, со стороны украинских подразделений, которым уже не раз предлагали прекратить сопротивление и сложить оружие...

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