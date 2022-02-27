Сергей Степашин: Хватит жить по лекалам Международного валютного фонда!

Экс-премьер, бывший председатель Счетной палаты России Сергей Степашин. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Сергей Вадимович, США и ЕС принимают против экономики России самые жесткие меры. Как будем жить с этими санкциями и чем сможем ответить?

- Понятно, что ничего хорошего в этих санкциях для российской промышленности и экономики нет. Но, с учетом того, что мы - огромная страна с потрясающим потенциалом - и природным, да и людским тоже – плюс серьезный золотовалютный запас... Выход у нас есть. Хотя - и один.

- Какой же?

- Очень серьезно заняться укреплением своего собственного промышленного потенциала. Чтобы мы самолеты сами для себя делали, как это было при советской власти. Корабли...

Вплотную надо заняться электроникой. Если уж искать нано, так должна быть настоящая нано-технология, а не банкротная. И я бы, конечно, очень внимательно, как бывший председатель Счетной палаты, обратил внимание на наш финансово-экономический блок. В том числе, на Банк России. Хватит жить по лекалам Международного валютного фонда. Вот мы сейчас и получили, кстати, от них привет большой! Так что вот так.

- Как-то можно это поправить?

- Ну, как поправить? Теперь деваться некуда. Будем жить за счет собственных резервов. Плюс, конечно, все-таки у нас есть и Китай с его огромным рынком. Пока еще не отвернулась от нас Бразилия. Надеемся, что и с Индией будем продолжать работать, если брать высокие технологии. Я еще раз говорю – надо, конечно, очень серьезно посмотреть на развитие своего внутреннего экономического промышленного потенциала. У нас же была история Советского Союза - до начала 30-х годов мы были в полной изоляции. Однако сумели создать индустриальную страну. Я понимаю, там был другой строй и другая система. Но надо делать вывод.

- Санкционные настроения дошли и до спорта...

- Ну, конечно, дико удивляет, что поляки и шведы заявили, что не будут с нами в футбол играть. Странно. Когда те же американцы бомбили Вьетнам, Ливию, Югославию – ничего, никаких санкций.

- А здесь… при чем здесь спорт?

- Я бы сейчас, конечно, «баранку» им нарисовал. Стопроцентную. Мы в свое время - в 1973-м - не поехали в Чили, когда свергнули Альенде и пришел Пиночет, и нам нарисовали баранку. Поэтому я хочу посмотреть внимательно в глаза руководства ФИФА и УЕФА, насколько они спортивные, а не политиканствующие чиновники.

- Значит, прорвемся?

- Я в этом не сомневаюсь.

- Спасибо вам огромное.

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