Евросоюз намерен протащить Украину в свои члены в нарушение регламента

Основанием для этого фон дер Ляйен считает интегрирование украинского рынка в единый рынок Евросоюза Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны-члены ЕС желают, чтобы Украина вступила в Евросоюз.

Основанием для этого фон дер Ляйен считает интегрирование украинского рынка в единый рынок Евросоюза, тесное сотрудничество в области энергетики и других сферах. «Мы очень хотим, чтобы они были с нами», - сказала она, не став акцентировать внимание на то, что, согласно нормативам и уставным документам ЕС Украина не может претендовать на членство в этой организации.

Ранее ускоренную процедуру приема Украины в Евросоюз поддержал польский президент, а Владимир Зеленский прямо заявил, что «настало время принять решение о членстве Украины в ЕС».

Зеленский также поднимал этот вопрос во время своих переговоров с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, потребовав во время разговора «навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС».

В 2014 году ЕС и Украина подписали Соглашение об ассоциации. Этот документ стал одной из причин Майдана и свержения законно избранного президента Украины Виктора Януковича. Пришедший в результате переворота к власти Петр Порошенко неоднократно заявлял, что Киев подаст заявку на вступление в ЕС в 2024 году.

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