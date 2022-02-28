Наступила самая длинная рабочая неделя в году

Рабочая неделя продлится шесть дней Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наступившая рабочая неделя в России будет дольше обычной и продлится шесть дней, с 28 февраля по 5 марта. А все потому, что 8 марта выпадает на вторник, и правительство решило объединить этот праздник с выходными. Из-за этого нам придется работать в субботу, зато потом отдохнем сразу три дня - с 6 по 8 марта.

К тому же следующая рабочая неделя будет трехдневной, с 9 по 11 марта.

Согласно постановлению правительства, следующие длинные выходные ожидают россиян на майские праздники: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. А вот шестидневных рабочих недель в этом году больше не будет: настолько удачно праздники в нынешнем году «стыкуются» с выходными.

Вообще, с праздниками в нынешнем году нам повезло. Нас ждут целых пять порций долгих выходных. А все потому, что многие праздничные дни удачно «стыкуются» с субботами и воскресеньями.

Кроме того, праздничные нерабочие дни 1 и 2 января в нынешнем году выпали на субботу и воскресенье. Поэтому правительство перенесло их на 3 и 10 мая. Именно из-за этого майские праздники удлинились и отдыхать оба раза будем по четыре дня.

Вот все долгие выходные, которые ждут нас в 2022-м:

- с 6 по 8 марта,

- с 30 апреля по 3 мая,

- с 7 по 10 мая,

- с 11 по 13 июня,

- с 4 по 6 ноября.