Экс-нардеп Украины Илья Кива напророчил новый переворот в Киеве и устранение Зеленского

Украинский политики считает, что дни Зеленского во главе государства могут быть сочтены. Фото: REUTERS

ЦАРЬ НЕНАСТОЯЩИЙ!

Бывший народный депутат Украины Илья Кива, которого коллеги по парламенту изгнали из Верховной рады на одном из прошлых заседаний, считает, что дни Зеленского во главе Украины могут быть сочтены.

Кива, который сейчас каждый день присутствует на федеральном ТВ в России, уверен, что украинские националисты сейчас готовят свержение Зеленского, которое может произойти в течение пары-тройки недель. Непосредственным поводом для этого станет уничтожение мариупольской группировки украинских военных, в которой первую скрипку играют нацистские боевики запрещенного в России батальона (по факту, настоящего полка) "Азов". Зеленский, по словам Кивы (да и не только по его словам, а по мнению многих), и до того был слаб, а после станет еще слабее. И на защиту его никто не встанет. Тем более, что Кива продолжает всех уверять, что президент и Верховный Главнокомандующий Украины находится вовсе не в Киеве, а потому местные военизированные нацисты возьмут власть в столице Украине, вообще, без боя. Тем более, как говорит Илья, "националисты находятся в прямом взаимодействии с контрразведкой и уже готовят свой приход к власти".

Конечно, государственные перевороты – это уже такая устоявшаяся украинская традиция. Против каждого своего президента украинцы выходили с лозунгами, что его пора "геть!" И некоторых "гетьнуть" таки удалось. Правда, Украине это не шло во благо, но кого это останавливало, да еще с короткой памятью. Сейчас для "геть" нет ни времени, ни массовки, а потому разговоры про военный переворот вполне уместны. И в том, что в Киеве сейчас могут плести заговоры кто угодно с кем годно, нет ничего удивительного. Водичка настолько мутная, что попытаться половить в ней рыбку искушение для очень многих. Тем более, что глава СБУ Иван Баканов сейчас находится не в Киеве, куда он недавно приехал попозировать с генпрокурором и тут же унесся в более безопасное место. Да и большая часть руководства контрразведки уже поспешила эвакуироваться из Киева вместе с самыми ценными документами из архивов спецхранения.

Плох или хорош такой вариант развития событий для России? И насколько он вероятен?

КОМУ ОН НУЖЕН, ЭТОТ ВОВА?

Но вот что касается отрешения Зеленского от власти, то это представляется не самым вероятным исходом. Владимир Зеленский сейчас дает успешный онлайн-тур по парламентам ведущих государств, снимая, помимо аплодисментов, очень значимую финансовую помощь и "допомогу" в части вооружений. У многих западных стран Украины уже высосала арсеналы досуха, но требует еще и еще.

И для Запада он остается единственной легитимной фигурой, в компетенции которого представлять Украину за рубежом. Свергнуть его насильственно – это означает лишиться всех тех миллиардов помощи и сотен и тысяч ПТУРов, ПЗРК, других видов вооружений. Тогда новой власти останется только вырыть из схронов бандеровские автоматы и обрезы, чтобы продолжать бои с частями российской армии.

Тем более, если Зеленский, как говорит Кива, не в Киеве. Устроители нового переворота могут объявлять в Киеве, что им хочется в их мечтах хоть до тех пор, пока не охрипнут. А он выскочит, словно черт из табакерки, откуда –нибудь из Львова или Варшавы, и нарисует своим свергателям "индейское национальное жилище". Чем еще больше поставит Запад в ступор – кто из "царей" настоящий, кому помогать?

Так что здесь есть только один вариант – полюбовно договориться, что Зеленский добровольной уйдет в отставку. А в качестве политического завещания просит считать его преемниками вот этих зигующих "славных парней" со свастиками и прочей росписью татуировками от макушки до колен и ниже.

КТО ПРИКАЖЕТ "ДОЛГО ЖИТЬ"?

Для России такой вариант является, признаемся честно, далеко не самым плохим.

Во-первых, Украина окончательно превратится в Гуляй-поле с его разгулом самостийности и махновщины. Каждый прыщ возомнит себя атаманом. Региональные власти Украины и в мирное время не особо спешили выполнять распоряжения Центра, а в условиях военного положения карта с 28-ю квази-государствами на месте Украины (фрагмент из сериала "Слуга народа") станет реальностью. Ломать веник по частям, как известно еще из притчи библейских времен не в пример проще и легче.

Кроме того, значительная часть военнослужащих ВСУ, которая сейчас оказывает сопротивление российским частям в боях за "единую Украину", окажется без мотивации продолжать дальше сопротивляться. ВСУшники просто побегут до "ридной хаты и вишневого садочка коло нее". Подобная метаморфоза с Украиной неизбежно скажется и на настроениях сторонников единого сильного государства из числа гражданских, политической, военной и бизнес-элит. Кто-то решит связать свою жизнь с Европой и , в частности, с Польшей. А значительная часть переориентируется на Россию.

Ну и, конечно, это окончательно похоронит надежды "сторонников мирного разрешения конфликта" по обе стороны. Потому что станет окончательно непонятно, с кем и о чем там можно договариваться.

Так что вряд ли на той стороне в Киеве и Львове сидят такие дураки, что не понимают очевидных последствий такого шага для государства. Хотя, с другой стороны, кого из той публики волнует государство, если самым животрепещущим для них является лозунг из старого КВН: "Партия, дай порулить!" Чтобы суметь, а, главное, успеть набить себе карманы перед окончательным бегством.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 21 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 марта 2022 года (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стариков бросили под Киевом их дети, а спас русский спецназ

Спецкор Александр Коц: Российские войска постепенно отрезают все трассы к Киеву (подробнее)

Что стало с истерзанным националистами Мариуполем

Спецкор "КП" Дмитрий Стешин побывал на освобожденных окраинах города и проводил в Ростов тысячу беженцев (подробнее)

«Кинжал» разбил склад боеприпасов, рассчитанный на ядерный удар: Впервые в истории Россия использовала гиперзвуковое оружие в боевой обстановке

Полковник Михаил Тимошенко: Боевое применение "Кинжала" в ходе спецоперации прошло успешно (подробнее)