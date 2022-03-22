На Украине Светлане Лободе всадили нож в спину

Певица Светлана Лобода Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Светлана Лобода в последние дни неустанно плачет. Певица сначала угодила в скандал после того, как сплетники сообщили о ее отречении от гражданства Украины и баснословных заработках в России. Опухшей от слез артистке пришлось объясняться с публикой. Однако это не помогло. В адрес знаменитости несутся проклятия не только со стороны россиян, которых вокалистка продала, погнавшись за длинным рублем. На Украине ей буквально всадили нож в спину, включив в список нежелательных звезд.

На Украине составили список "артистов-изгоев". В числе знаменитостей - Ольга Бузова, Дима Билан, Ксения Бородина, Регина Тодоренко и Светлана Лобода. Шокированная певица такого удара никак не ожидала. Ведь на днях она заявляла, что рада больше не приезжать в Россию.

Но теперь предательницу не хотят видеть на Украине и ее соотечественники, узнавшие о том, что исполнительница обзавелась особняком на Мальте и даже получила там второе гражданство. А деньги зарабатывала в России.

Светлана отреагировала болезненно. "Знаю, что сегодня появляются всевозможные списки, в которых людей пытаются разделить по приницу «достаточно ли ты хорош, чтобы быть патриотом». Так вот я вам скажу: мне плевать на ваши списки! Рада, что у вас есть время этим заниматься" - заявила 39-летняя мать двоих детей.

Позже имя Светланы исключили из позорного списка. Но толку от этого мало.

Недавно появились слухи о том, что Лобода является гражданкой Мальты и владеет на чужбине шикарной недвижимостью. Певица в ответ записала видео. В кадре опухшая от слез артистка заявила: "Каждый выбирает свой путь… У меня всегда было, есть и будет только одно гражданство - украинское!".

А вот про баснословные заработки на территории России она ничего не сказала. "Светлана давно консолидировала все свои капиталы на Мальте. Зачем тут слезы лить и цирк устраивать? У нее, как и у остальных артистов с Украины, было пять последних жирных лет, когда они заработали миллионы. Все эти слезы по поводу Украины - заказные. Ничего они не льют. Они сидят себе у бассейна и пьют коктейли. Кто в Дубай полетел, кто - в Марбелью. Никто не остался в Киеве", - рассказывал музыкальный продюсер Кирилл Чибисов.