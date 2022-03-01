«Отец моего ребёнка нас бросил!»: Анна Калашникова посетовала на судьбу матери -одиночки

Анна Калашникова Фото: архив Анны Калашниковой

Накануне Нового года звезда ток-шоу, певица Анна Калашникова рассталась со своим бойфрендом банкиром Иваном Семеновым. Артистка намекнула, что Семенов ей изменил с другой девушкой.

-Сейчас общаемся только по-дружески,- рассказала kp.ru Калашникова.

Артистка поделилась со своими подписчиками, что скоро у ее сына Даниила (имя отца ребёнка Калашникова так и не раскрыла-Ред.) будет день рождения и мальчик снова встретит этот праздник без своего родного папы.

- Так грустно… Скоро у моего мальчика день рождения - 7 лет, такая красивая дата. Я готовилась, думала отметим всей семьей в красивом месте, на море… И хоть сейчас не до праздников, не хочу лишать ребенка радости, готовлю ему много сюрпризов,- написала певица в своём Инстаграме, разместив редкое совместное фото с сыном.- Грущу лишь об одном, что у Данечки нет отца. Тяжело воспитывать мальчика одной. Спасибо, что мои родители и брат помогают. Спасибо моему молодому человеку, что на протяжении двух лет поддерживал и помогал… Но с каждым годом я понимаю, что сыну нужен отец. Я надеюсь, что его родной папа вспомнит, что у него растёт сын и хотя бы позвонит Дане. До сих пор не могу понять, почему за все эти годы он ни разу не вышел на связь со своим ребёнком. Надеюсь, когда-нибудь встреча отца и сына произойдёт. Порой руки опускаются от того, что все на моих хрупких плечах,-вздыхает артистка.

Напомним: долгое время отцом Даниила считали скандального певца Прохора Шаляпина.

Но потом Анна призналась, что родила сына от другого мужчины. Мол, Шаляпин просто поддержал ее, когда ее бросил перед родами отец Дани.

- Человек он не бедный. Ну, отец у Данечки — очень серьезный бизнесмен, достойный, но он абсолютно неизвестный,-рассказывала об отце своего ребёнка артистка.

Как говорит Калашникова, ее бывший мужчина семь лет назад уехал за границу из-за проблем с бизнесом и больше не выходил с ней на связь.

- Он не был женат. И я думала, что между нами действительно большая любовь. То, что он исчез из нашей жизни для меня было большим ударом, -признаётся Калашникова.