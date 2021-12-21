«Отдых на миллион»: Перед родами жених отправил Анну Калашникову в Абу-Даби

Анна Калашникова похвасталась в своём Инстаграме важной для неё датой Фото: Личный архив

Совсем недавно певица Анна Калашникова похвасталась в своём Инстаграме важной для неё датой — ровно два года она и ее возлюбленный банкир Иван Семёнов вместе.

Жених сделал на годовщину для Калашниковой щедрый подарок — поездку в Абу-Даби в отель «Rixos Saadiyat Island» общей стоимостью более миллиона рублей. Звезда вместе со своим сыном Даниилом уже заселилась в люкс шикарного «Rixos Saadiyat Island».

- Ваня очень беспокоится обо мне, переживает, что в конце года у меня депрессивное настроение из-за того, что мечты об общем ребёнке пока не осуществились, — делится с kp.ru Анна Калашникова. - Сам он весь в работе, декабрь горячее время для сделок, поэтому решил подарить мне и моему сыну Дане отдых в Абу-Даби. Год был тяжелый. С одной суррогатной мамой у нас не сложилось, оказалось, что она вынашивала не нашего младенца. Сейчас мы нашли другую сурмаму, более надёжную. После всей этой истории с суррогатной матерью нервы совсем расшатаны, настроения нет, даже праздновать особо ничего не хотелось. Однако, витамин Д и любимые локации делают своё дело — уже чувствую себя лучше. Но от работы все же отдохнуть не удаётся — в соцсетях у нас премьера новой песни «Не ври мне в Риме», которую купил для меня Ваня, а спродюсировал - музыкальный продюсер хитов Лободы Томаш Лукаш.

Фото: Личный архив

В эту песню мы уже вложили около миллиона рублей, надеюсь, она станет хитом.

Но, конечно, хотелось бы в новом году стать мамой девочек-двойняшек.

Ваня сначала был против суррогатного материнства, но потом согласился. После потери ребенка в 2017 году и постоянных перелетов я уже боюсь сама вынашивать. Мы нашли достойную женщину, которая поможет нам родить детей. Я ничего не вижу такого, что малышей нам выносит суррогатная мать. Это же будут наши дети. Да, это дорогая процедура. Миллион уже ушло только на гонорар суррогатной матери. Плюс еще практически такую же сумму получает клиника, которая нашла для нас эту женщину.

Плюс расходы на еду сурмамы мы тоже должны компенсировать.

- Вы познакомились с суррогатной мамой? Например, Максим Галкин нам рассказывал, что они с Аллой Борисовной не были в контакте с женщиной, родившей им двойняшек.

- Все очень индивидуально. Многие известные люди были знакомы с суррогатными матерями. А есть знаменитости, которые хотят сохранить конфиденциальность, поэтому принципиально не знакомились, - говорит Калашникова. - Ну тут важно понимать, кто идет в сурмамы. Эти женщины нуждаются в деньгах, им надо заработать на машину, на квартиру, поэтому они и идут на этот шаг. В основном это семейные женщины с детьми и мужьями. Там же берут еще подпись с их мужей, что они не против этой процедуры. Мы с сурмамой познакомились.

Я надеюсь, что она станет членом нашей семьи. Мы с мужем всегда ее поддержим. Думаю, рожать будем тоже в Эмиратах, в клинике, где недавно рожала певица Нюша, - поделилась планами Калашникова.

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