Ростуризм назвал страны, откуда российским туристам сложнее всего вернуться домой

Со сложностями с возвращением домой пока сталкиваются многие туристы Фото: Артем КИЛЬКИН

Евросоюз и Россия ввели взаимные авиационные санкции: запретили авиакомпаниям полеты и использование воздушного пространства. На момент прекращения авиасообщения за границей, по данным Ассоциации туроператоров России, находились около 150 тысяч наших отпускников. Справедливости ради – большинство из них в Турции, Египте, ОАЭ, откуда нет проблем с возвращением, самолеты летают.

Глава Ростуризма Зарина Догузова назвала страны, где российские туристы столкнулись с самыми большими сложностями при возвращении на родину:

- Со сложностями с возвращением домой пока сталкиваются многие туристы. Наиболее проблемные точки сегодня - это Португалия (Мадейра), Болгария, Венгрия, Хорватия. Те страны, которые были открыты для наших туристов.

В Ростуризме надеются на согласование гуманитарных рейсов – для них нужно получить разрешение на выполнение разовых вывозных рейсов.

Зарина Догузова провела переговоры со своими коллегами из Болгарии и Венгрии.

- Созвонилась с министром туризма Болгарии Христо Продановым, обсудили ситуацию с российскими туристами, которые находятся в Болгарии и испытывают трудности с возвращением домой. По нашей оценке, в Болгарии сегодня находится до 3,5 тыс. россиян, в том числе организованных и самостоятельных туристов. Пока решается данный вопрос, попросила коллегу оказать содействие в вопросе продления пребывания наших туристов в местных гостиницах, если не на безвозмездной основе, то хотя бы на максимально приемлемых условиях,- рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. - Коллега предложил помощь в организации воздушного коридора для вывоза российских туристов.

Еще одна проблема – у многих путешественников истекает срок действия виз, и об этом глава Ростуризма говорила с заместителем директора национального управления по туризму Венгрии Ласло Кённидом:

- Ласло Кённид также сообщил, что в ближайшее время проработает с министерством иностранных дел Венгрии вопрос продления виз российских туристов, - заверили в Ростуризме.