Зеленский снова попросился в Европу. Там обещали подумать. Уже в апреле

Президент Украины выступил перед депутатами Европарламента из "секретного бункера" Фото: REUTERS

Сегодня у президента Зеленского выдался очень насыщенный день в руководстве тем, что называется Украиной. Одно видеообращение, второе, потом выступление перед депутатами Европарламента. Не исключены еще переговоры с Байденом, или кто там ему позвонит.

А ведь буквально вчера Зеленский подписал заявление с просьбой о срочном и даже ускоренном принятии Украины в ЕС. Из Европы ответили моментально, по их бюрократическим меркам, ответили, мол, "зер гут, Вольдемар, мы тебя услышали, и консультации о придании Украине статуса страны-кандидата в члены ЕС пройдкт уже … в апреле". А украинская сторона может проконсультироваться у, например, Турции, которая в этом статусе кандидата уже 35 лет.

Но выступление перед Европарламентом – это, практически, уже вторая "лебединая песня" Зеленского за последнюю неделю. Первая была, когда он выступал перед лидерами ЕС и, роняя скупую мужскую слезу на тщательно выбритую щеку, прочувствованно обещал им, что, возможно, они последний раз видят его живым. А еще пообещал, что Киев никому ничего не отдаст. Дескать, кому должен, он всем прощает. Лидеры ЕС смахнули свои слезы со своих щек и пошли разгадывать ребус с обещаниями и примерять их на почти 60 млрд. долларов внешних долгов Украины.

В этот раз ошибки первой "лебединой песни" были учтены. Зеленский предстал на экране перед членами Европарламента с мужественно небритой щетиной в футболке цвета хаки, что в общей композиции подчеркивало героизм президента Украины. И сразу объявил, что все крупные города Украины блокированы и окружены "злым врагом". Конечно, соврал, если Зеленский еще не договорился с поляками, что Львов им отходит. Да и кто из них там знает, где на Украине какие города. Им же не думать предлагают, а дают готовый чизбургер, как в фаст-фуде - кушайте, только не обляпайтесь.

Содержательная часть речи Зеленского оказалась на редкость краткой и совершенно ничего не отражала из окружающих его реалий:

- Есть выражение - украинский выбор Европы. То к чему мы шли и идем, я бы хотел, чтобы сегодня от вас к нам звучало - "выбор Европой Украины".

- Уважаемые присутствующие, у нас очень мотивированный народ, мы боремся за наши права, свободу и жизнь, а сейчас - за выживание, и это наша главная мотивация, но мы боремся и за то, чтобы быть равноправными членами Европы, - саму жизнь любого человека на Украине Зеленский уравнял с правом называться европейцем и пообещал европейским депутатам. - Я считаю, что мы всем показываем, что мы такие и есть. С нами ЕС будет точно крепче.

Но, конечно, не обошлось и без традиционного украинского риторического приема, что "вы нам должны, а еще должны что-то доказать: "Докажите, что вы вместе с нами, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы, тогда жизнь победит смерть, а свет - тьму. Слава Украине".

Украинские СМИ тут же написали, что депутаты Европарламента стоя аплодировали Зеленскому по завершении его речи. Но на видео снимали, преимущественно балкон, на котором собрались приглашенные и аккредитованные в Европарламенте журналисты, а вот аплодисменты зала с самими депутатами почему-то не показали. Наверное, потому что был он более чем наполовину пуст или более чем наполовину полон, в зависимости от того, кто на него смотрит – оптимист или пессимист.

В общем, ничего нового. Даже про начавшиеся переговоры с Россией Зеленский не сказал ни слова. Что, очевидно, доказывает, что ведутся они для галочки или просто переговорщики тянут время с расчетом на НАТО. Совершенно безосновательным, надо иметь в виду. Даже радостно растиражированное известие, что страны НАТО передадут ВВС Украины из советских запасов 70 МиГ-29 и Су-25, в конце концов, оказалось зрадой. Болгария сразу сказала, что ничего, кроме бинтов и лекарств Украине не даст, а президент Польши, радостно до того скакавший, почему-то приуныл после разговора с генсеком НАТО, и от передачи Украине боевых самолетов отказался. Наверное, ему объяснили, что это, да еще с использованием боевой авиации с польских аэродромов, напрямую втягивает весь блок в войну с Россией. Удивительно, что в Польше не нашлось в команде президента, кто бы объяснил то, что понятно обычному человеку.

И вот с "Джавелинами" и "Стингерами" как-то неудобно у Киева получилось. Получили сотни единиц, а СМИ со ссылкой на посла в США пишут, что Украине срочно требуются новые, потому что ничего в запасе из ранее поставленного не осталось.

На месте поставщиков я бы комиссию послал выяснить судьбу "Джавелинов" и "Стингеров". Надо же знать, кому их Киев уже загнал по демпингу. Если украинская армия применяли их десяток-другой раз, не больше, то куда делись остальные сотни экземпляров.

Но об этом Зеленский депутатам Европарламента, конечно же, не рассказал. Как и о том, что уголовники, мародеры и прочие неадекваты, выпущенные им на свободу для "защиты Украины", стали почему-то не Украину защищать в составе так называемой "территориальной обороны", а терроризировать своих же киевлян.

Зачем огорчать европейских депутатов? Еще вопросы всякие начнут задавать.

А так – все просто: "Вы великие, мы достойные. Пустите нас хоть в прихожую погреться". Хоть тушкой, хоть чучелом.

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