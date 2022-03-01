Поддержавший спецоперацию на Донбассе Николай Басков обратился к россиянам: "Нас хотят сломать!"

Певец Николай Басков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока одни коллеги отмалчиваются о спецоперации на Донбассе, а другие выступают с призывами к миру, "золотой голос России" рискнул высказать полярное мнение. В первые часы спецоперации на Донбассе Николай Басков опубликовал в Инстаграме черный квадрат с лаконичной надписью: "Россия войны не начинает. Она их заканчивает". А кроме того, объяснил по пунктам: Россия защищается и борется за мирную жизнь, миротворческая операция должна положить конец геноциду, а Запад 30 лет "беспринципно обманывал" нашу страну.

- Руки США и НАТО давно в крови жителей Сербии, Ирака, Ливии, Сирии. Их ничто не остановило бы в будущем от кровопролития в России, - поставил Басков жирную точку в своем посте, и в ту же секунду в комментариях началось страшное. Тысячи пользователей обрушились на артиста с проклятьями, в том числе и украинские коллеги по шоу-бизнесу: Макс Барских, Нателла Крапивина... Дошло до того, что администрация соцсети пометила публикацию певца как ложную информацию, а комментарии к посту пришлось закрыть.

Все это время после нашумевшего высказывания Басков хранил молчание, но спустя четверо суток наконец появился в Инстаграме.

- Маски снимаются. Какое интересное и удивительное время. В мире началось обострение русофобии - посмотрите, как некоторых трясет, жалко даже, это ж сколько комплексов... А еще удивительнее, как русофобия может обостряться внутри России. Это посерьезнее коронавируса вещь, - заявил Народный артист.

Отказываться от своих слов Басков не стал:

- Если ты россиянин, и ты патриот, так и скажи. Да, быть россиянином - теперь это где-то быть неугодным. Тем не менее, если ты живешь в России, скажи свое слово честно и держи его. Понятно же, нас хотят сломать, но в ответ нужно только сплотиться и объединиться! - призвал певец, сопроводив публикацию хештегами #япатриотРоссии, #нетрусофобии и #мненестыдно. - Мы все хотим мира, безусловно, он наступит, и Россия все для этого сделает, только вот что после? Интернет все запомнит, что некоторые господа из себя выдавали. А мне не стыдно. Я никому не желаю зла, я люблю свою Родину и выражаю ей поддержку.

К слову, на этот раз артиста куда больше поддержали в комментариях - видимо, несогласные отписались еще после первого высказывания. "Золотые слова", "Наш человек, уважаю", "Хоть кто-то не струсил", - пишут пользователи Инстаграма на странице певца.