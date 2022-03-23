Ставшая изгоем на Украине Светлана Лобода решилась на публичное признание

Светлана Лобода Фото: Борис КУДРЯВОВ

Светлана Лобода оказалась в черном списке нежелательных звезд на территории Украины. Кроме того, певицу требуют лишить звания заслуженной артистки Украины. Исполнительница хитов "Твои глаза" и "Суперзвезда" шокирована поведением своих соотечественников. В этой связи она решилась на публичное признание.

На Украине не могут простить Светлане Лободе шикарный дом на Мальте, а также отъезд из страны. Певицу внесли в позорный список.

"Светлана жестко отреагировала на тот факт, что ее имя попало в запрещенные списки, а также призывы забрать у нее звание «Заслуженной артистки Украины»", - поведали представители исполнительницы.

Светлана тоже не стала молчать.Я привыкла помогать просто. Считаю это правильным. Это моя искренняя позиция. Но моя привычка делать добро тихо, дала возможность трактовать некоторым группам лиц, как мое неучастие. Со вчерашнего дня я приняла решение активно говорить, чем помогаю, что делаю для своей страны и людей", - сказала, как отрезала вокалистка.

Стоит отметить, что на протяжении своей карьеры Лобода активно зарабатывала деньги в России, выступая как на сборных концертах, так и на частных закрытых вечеринках. По слухам, на счетах звезды скопились десятки миллионов евро. А некоторое время назад она обзавелась шикарной недвижимость на Мальте. Сейчас же Светлана о своих заработках в России умалчивает.