Волочкова рискует остаться без Мальдив, а Киркоров - без Майами: кто из звезд накопил долги

Анастасия Волочкова задолжала государству 301 тысячу рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока одни знаменитости отбывают за границу в бессрочный отпуск, других запросто могут развернуть в аэропорту. По закону, с долгом в 30 тысяч рублей (в случае с алиментами - от 10 тысяч) граждане становятся невыездными до тех пор, пока не заплатят по счетам. Эта морока может растянуться на несколько дней, а то и недель, поэтому финансовые бреши лучше проверять заранее. Новый упрощенный порядок, при котором можно будет закрыть задолженность прямо перед посадкой на борт, должен начать действовать в июне этого года, ну а пока летаем по старинке. Сайт kp.ru выяснил, кому из звезд стоит провести ревизию счетов.

Анастасия Волочкова задолжала государству 301 тысячу рублей, а значит, очередные Мальдивы под угрозой. Все это - налоги за дома и квартиры, машины, землю... Самая крупная платежка на 110 тысяч: за недвижимость в центре столицы.

Бывший бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян накупил движимого и недвижимого имущества столько, что в год должен платить налоги на сумму почти в четверть миллиона. Видимо, без ТикТока и Инстаграма дела у парня идут не очень: долг в 242 тысячи рублей болтается на нем уже несколько месяцев.

Марина Зудина, блиставшая недавно в "Танцах со звездами", тоже не успела рассчитаться с налоговой: ее долг - 160 тысяч рублей.

У продюсера Игоря Матвиенко всего одна платежка, зато шестизначная: с него требуют ровно 100 тысяч рублей - это штраф за то, что композитор не отчитался об участии в иностранных компаниях (детали мы тоже хотели бы знать, но увы).

Последний романтик эстрады Александр Серов, который сегодня отмечает день рождения, задолжал 77 тысяч рублей; Бари Алибасов - 76 тысяч; Валерий Меладзе - 43 тысячи рублей. А вот Филипп Киркоров сокращает долги рекордными темпами: если 1 декабря 2021 года за ним числилась недоплата в 1 млн 48 тысяч, то к концу марта - всего 52 тысячи. Но и эта сумма может стать преградой на пути в Майами, где так любит бывать поп-король и где недавно отдыхала на каникулах его дочь Алла-Виктория.

Слабый пол в большинстве своем в "черном списке" представлен довольно скромными суммами. Так, Агата Муцениеце пропустила "письма счастья" от ФНС на 55 тысяч; Марина Хлебникова - на 41 тысячу. Юлия Барановская должна государству 39 тысяч, а Кристина Асмус - 38 тысяч рублей.

КСТАТИ

Почему должники так и летают?

По закону, долг долгу рознь: за границу не пускают лишь тогда, когда дела неплательщиков передают в службу судебных приставов. Сведения от ФНС, ГИБДД, судов, банков и других организаций попадают в базу ФССП не сразу.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Гоша Куценко - рекордсмен

"Антикиллер", по собственному признанию, оказался "нищим актеришкой": на нем висит огромный долг в 24 миллиона рублей, который он вынужден отрабатывать, снимаясь и выступая по 20 часов в сутки. Эта сумма - старый займ, который 15 лет назад Куценко брал на раскрутку провалившегося в прокате фильма "Дикари". Артист тогда даже заложил свой загородный особняк. Только на рекламу картины ушло более одного миллиона долларов. Но фильм не окупился и принес огромные убытки. Гоша едва смог выкупить дом у банка и теперь остался должен основному кредитору, чье имя он тщательно скрывает.