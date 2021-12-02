Филипп Киркоров, МакSим и внук Пугачевой возглавили "черный список" знаменитых должников

Самый крупный долг ожидаемо обнаружился у короля эстрады: за год артисту прилетают платежки на сумму, сравнимую со стоимостью жилья в регионах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конец года - время платить: до 1 декабря ответственные налогоплательщики должны были рассчитаться за дома, квартиры, дачи, земли, автопарк и прочее хозяйство. Однако, успели не все, и в списке должников появились сразу несколько громких фамилий. Оказалось, у некоторых звезд в Инстаграме густо, а в карманах пусто.

ФИЛИПП КИРКОРОВ: 1 048 437 РУБЛЕЙ

Самый крупный долг ожидаемо обнаружился у короля эстрады: за год артисту прилетают платежки на сумму, сравнимую со стоимостью жилья в регионах. За свои дома и квартиры Филипп Бедросович недоплатил государству в общей сложности 592 тысячи рублей: это сумма из четырех "писем счастья", самое увесистое тянет на 317 тысяч. Кроме того, у отца шоу-бизнеса есть авто с неоплаченным транспортным налогом на 145 тысяч и обширные угодья, за которые в 2020 году налоговая выставила счет аж на 317 тысяч. Скорее всего, речь идет о загородной резиденции поп-короля, которую несколько лет назад он купил вместе с полуразрушенной часовней. Сейчас там заканчивается ремонт, и уже в Рождество частная церквушка примет первых звездных прихожан.

Кстати, у заклятого друга Филиппа Николая Баскова просрочек нет.

МАКSИМ: 411 692 РУБЛЯ

Певице в этом году было явно не до налогов: несколько месяцев в больнице между жизнью и смертью, долгое восстановление после комы... Тем не менее, Марине Максимовой удалось запустить собственную школу искусств для детей, причем, не в арендованном помещении, как раньше, а в собственном - оказалось, с учетом столичных расценок на аренду дешевле купить, чем снимать. Однако, теперь МакSим приходится платить налог за учебные классы. Вся недвижимость, как жилая, так и нежилая, обходится знаменитой налогоплательщице в 253 тысячи рублей в год (самая крупная платежка - на 207 тысяч, самая скромная - на 3,5). Как известно, проживает звезда в роскошных апартаментах на 500 "квадратов" в ЖК "Триумф-Палас" - самом помпезном доме за пределами Садового кольца. За земельный участок Максимова задолжала 7 тысяч рублей, а за "лошадиные силы" ей пришла платежка с транспортным налогом на 151 тысячу.

НИКИТА ПРЕСНЯКОВ: 263 008 РУБЛЕЙ

Внук Аллы Пугачевой, который штурмует шоу-бизнес с собственной группой и порой мелькает в популярных телешоу (недавно, например, Пресняков выбыл из гонки "Ледникового периода", где считался одним из фаворитов), подвел знаменитую бабушку. Пару лет назад Алла Борисовна подарила Никите роскошную квартиру с музыкальной студией в самом центе Москвы, помогла сделать ремонт. Но у музыканта в голове нет места цифрам: налог за жилье на 190 тысяч пока не оплачен. Обязательные платежи за машину (45 тысяч), еще одну квартиру (27 тысяч) и землю (737 рублей) Пресняковым-супермладшим также не внесены.

Сейчас Дава по-прежнему кичится роскошью, а вот платежки по налогам у него не закрыты. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

ДАВА: 242 631 РУБЛЬ

У экс-бойфренда Ольги Бузовой красивая картинка не раз шла вразрез с суровыми фактами. Так, в самом начале, когда Давид Манукян в Инстаграме задаривал любимую крупнокалиберными букетами и вывозил на Мальдивы, выяснилось, что у парня вообще-то миллионный долг за аферу с недвижимостью в родном Новосибирске и запрет на выезд от судебных приставов... Сейчас Дава по-прежнему кичится роскошью, а вот платежки по налогам у него не закрыты. Год назад блогер приобрел первый в России BMW Х6 М competition за 10 млн - за него в ФНС по-прежнему ждут 57 тысяч. Своего жилья в Москве у Манукяна, похоже, пока нет: все его имущественные и земельные налоги должны отправиться в Новосибирск, самый крупный платеж составляет 107 тысяч.

К слову: у Ольги Бузовой все налоги оплачены.

АНИТА ЦОЙ: 203 566 РУБЛЕЙ

Из-за коронакризиса, лишившего звезд концертов, Анита в этом году начала распродавать автопарк. Первым ушел красавец Cadillac Escalade, нафаршированный огромным диваном из "Мерседеса", мощными колонками, телевизором, столиком от "Майбаха", внутрисалонными зеркалами и россыпью кристаллов Сваровски. Однако, за прошлый год налог все-таки придется отдать: к оплате 80 тысяч рублей. Кроме того, Цой не рассчиталась за землю (88 тысяч) и за жилье (35 тысяч).

ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ: 139 190 РУБЛЕЙ

Худрук Театра Ермоловой, который в этом году сотрясали скандалы с увольнением артистов, каждый год стабильно отчитывается о доходах: например, в 2020-м артист заработал 35 млн рублей и задекларировал единственную квартиру в Москве на 171 "квадрат". А вот с расходами дела обстоят хуже: про налоги на имущество (96 тысяч рублей), авто (32 тысячи) и землю (11 тысяч) Олег Евгеньевич позабыл.

АННА ЗАВОРОТНЮК: 122 063 РУБЛЯ

"Прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк в этом году наконец рассчиталась с долгами, которые последние несколько лет болтались в пределах 50-100 тысяч рублей. А вот старшая дочь актрисы Анна, недавно съехавшая из родительского загородного дома в свою столичную квартиру, не спешит платить по счетам, несмотря на заработки в Инстаграме. За прошлый год у нее накопился долг в 40 тысяч рублей. Плюс 82 тысячи неоплаченных просрочек с 2015 (!) года. Из имущества у звездной наследницы только квартиры - ни авто, ни земля на Анну не зарегистрированы.

Молодая жена Евгения Петросяна второй год не платит вовремя за элитную недвижимость. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

ТАТЬЯНА БРУХУНОВА: 120 834 РУБЛЯ

Молодая жена Евгения Петросяна второй год не платит вовремя за элитную недвижимость. Ее налог за квартиру составил в 2020 году 102 тысячи: исходя из ставок на жилье в столице, такие апартаменты могут стоить около 50 млн рублей. При этом в списке появился еще один объект - эта квартира скромнее: за нее в ФНС ждут платеж на 17 тысяч. Еще 1700 - пени, которые накопились с 2019 года. Кстати, у самого Евгения Вагановича, равно как и у его бывшей жены Елены Степаненко в платежках полный порядок.

МАРИЯ МИРОНОВА: 114 322 РУБЛЯ

В этом году актриса открыла свой сладкий бизнес (зефир для детей), устроив гендиректором молодого мужа-актера Андрея Сороку. То ли супруги погрязли в делах, то ли слишком заняты с маленьким сыном, но счета Мироновой в ФНС пока пусты: за жилье звезда задолжала 67 тысяч рублей, за авто - 39, за участок - 8 тысяч.

А КТО ЕЩЕ?

Не вошли в "сотню"

Юлия Барановская: долг по налогам - 80 тысяч;

Гарик Харламов - 75 тысяч;

Кристина Асмус - 38 тысяч;

Марина Анисина - 30 тысяч;

Марина Федункив - 26 тысяч рублей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

У Градского после смерти обнаружился долг в полмиллиона

Как выяснил сайт kp.ru, Александр Борисович не успел рассчитаться с налогами за имущество: видимо, из-за серьёзных проблем со здоровьем дела финансовые отошли на второй план. По данным налоговой службы, общая задолженность Александра Градского составляет 523 тысячи рублей. Самые большие суммы - 363, 67, 21 и 2 тысячи рублей приходятся на столичную недвижимость музыканта. На 27 тысяч набежал земельный налог, на 43 тысячи - транспортный. При этом, похоже, в что прошлом году Александр Борисович стал владельцем крупного объекта недвижимости: ранее в его платежках не было сумм под 400 тысяч. Теперь долги музыканта придется гасить его наследникам.