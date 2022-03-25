Главный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе: Чтобы наладить свою жизнь сегодня, соблюдайте «правило трех восьмерок»

Главный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

ЧЕТЫРЕ ПРИЗНАКА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

- От 30 до 50% людей, которые приходят к разным врачам в районные поликлиники, имеют те или иные психические либо поведенческие расстройства, - рассказал журналистам главный психиатр Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе.

Этими цифрами эксперт описал нашу «обычную» жизнь, еще до всех кризисов последнего времени. Сегодня же от тревожности, раздражительности, апатии, неуверенности в себе и своем будущем, бессонницы и прочих ментальных нарушений страдает практически каждый. А кто вообще психически здоров?

- Есть официальное определение Всемирной организации здравоохранения, - пояснил доктор Кекелидзе. - Психическое здоровье это состояние благополучия, в котором человек может:

1) реализовать свои способности,

2) справиться с нормальным для жизни уровнем стресса (в данном случае речь не идет о каких-то реально катастрофических событиях - например, смерти близкого человека, когда очень сильные реакции оправданны. - Ред.),

3) продуктивно работать,

4) вносить вклад в жизнь своего окружения (прежде всего семьи, близких людей).

Также врач-психиатр рассказал, что на самом деле считается чрезвычайной ситуацией (ЧС) - с психологической точки зрения. Это событие, которое, во-первых, выходит за рамки обычного жизненного опыта конкретного человека или коллективного опыта окружающей социальной среды. Вторая главная черта: такое событие может вызвать стресс абсолютно у каждого вне зависимости от его прежнего опыта или социального положения.

БЕГЛЕЦЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛИ СКАРЛЕТТ О’ХАРЫ

На стрессы все мы реагируем по-разному. Психиатры выделяют несколько основных типов реакций, пояснил глава Центра им. Сербского.

- Первый тип: оптимальное реагирование. В стрессовой ситуации человек или семья анализирует ситуацию, оценивает свое финансовое положение, принимает меры по ограничению (тех или иных расходов. - Ред.). Заменяет одни привычные действия другими - скажем, вместо отдыха на более дорогом курорте выбирает более дешевый вариант.

Второй вариант - реакция по принципу «все пропало, все погибнут». В такой ситуации человек считает, что все очень плохо и нужно поскорее покинуть место ЧС. Эти люди хватают деньги, паспорт, детей и бегут, поясняет психиатр.

Третий вариант: человек чувствует, что ситуация реально тяжелая, но не хочет вникать и что-то предпринимать, откладывая принятие решений на завтра. То есть действует по принципу Скарлетт О’Хары из «Унесенных ветром».

На стрессы все мы реагируем по-разному. Фото: Shutterstock

НЕ ВЕРЬТЕ СЛУХАМ, ИЗБЕГАЙТЕ СКРОЛЛИНГА

Страх и тревожность подпитываются, в том числе, слухами, отмечает Зураб Кекелидзе. Врач привел цитату советского психолога, профессора Константина Платонова: «Слух это массовидное явление межличностного обмена искаженной, эмоционально окрашенной информацией».

Психиатры делят слухи на множество типов: абсолютно недостоверные, близкие к действительности, агрессивные, панические и др. Самый опасный тип - слух-желание. Он откликается на пожелания лиц, переживших чрезвычайную ситуацию. В этом случае провокаторы запускают фейковую новость, что пострадавшим положены те или иные меры поддержки. Такие слухи нужно отслеживать и сразу опровергать, подчеркивает доктор Кекелидзе. Потому что они порождают агрессию «за невыполненные обещания».

! От редакции: сейчас в условиях нескончаемого потока информационных атак, которые устраивают против нашей страны США и украинские дезинформаторы, такие подходы явно не останутся без применения. Поэтому, если кто-то сообщает вам о якобы принятых решениях правительства или других органов о неких льготах и прочей поддержке, обязательно перепроверяйте информацию в официальных источниках. Большинство важных данных публикует, в частности, Телеграм-портал о социально-экономической ситуации «Объясняем.РФ».

Кроме слухов глава Центра им. Сербского предостерег и от еще одного способа подачи информации - скроллинга. Речь идет о бегущей строке.

- Когда мы читаем текст в неподвижном виде, то мозг может сосредоточиться, проанализировать, оценить, - пояснил врач. - А вот при попытке успеть за бегущей строкой - что сверху вниз, что слева-направо, времени на анализ не остается. Информация воспринимается такой, какой ее подают.

Страх и тревожность подпитываются, в том числе, слухами. Фото: Shutterstock

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Чем себе помочь

Главный психиатр Минздрава назвал несколько классических способов профилактики ментальных нарушений.

- В первую очередь - здоровый сон. Основные признаки, что с ним не все ладно - трудности при засыпании, частые просыпания посреди ночи в тревоге, ночные позывы к холодильнику, постоянное чувство недосыпа.

- Разумные физнагрузки. Они помогают, в том числе, «утилизовать» гормоны стресса, поясняют врачи-эндокринологи.

- Соблюдение «правила трех восьмерок»: 8 часов нужно спать, 8 работать, 8 - отдыхать. Увы, часто мы сокращаем первое и последнее, продлевая часы работы. Это очень вредно не только для физического, но и для психического здоровья, подчеркнул доктор Кекелидзе.

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