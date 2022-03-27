Запустившая себя Ксения Собчак возвращается в Россию на заработки

Ксения Собчак вернется в Россию. Фото: СОЦСЕТИ

Почти месяц назад Ксения Собчак уехала из России. Вместе с сыном Платоном телеведущую заметили в Израиле. Жена режиссера Константина Богомолова объявила о том, что отправилась с ребенком на каникулы. И вот на днях блондинка анонсировала свой приезд в Москву.

Ксения Собчак возвращается в Россию. Уже в апреле блондинка получит хороший гонорар за выступление на бизнес-форуме. В рамках трехдневного мероприятия Ксения поделится опытом, как продвигать личный бренд в соцсетях, как привлечь аудиторию и создать эффективную рекламу.

Судя по всему, за границей Собчак поиздержалась. Вот и решила заработать на Родине.

Все последние недели блондинка появлялась на людях немытой и нечесаной. А свои колтуны на голове объясняла экономией средств. "Выгляжу не ужасно, а экономно", - признавалась знаменитость.

Судя по всему, за границей Собчак поиздержалась. Вот и решила заработать на Родине. Фото: СОЦСЕТИ

Телеведущая не скрывала, что никак не может взять себя в руки на чужбине. Сейчас звезда экрана сама на себя не похожа. Обычно теледива одета с иголочки, с идеальной укладкой и макияжем. Теперь же народ видит ее неопрятной, с грязной головой и без косметики.

«Много комментариев по поводу моего внешнего вида. Я извиняюсь перед теми, кого это сейчас действительно беспокоит. Вы - счастливые люди! Я постараюсь взять себя в руки, хотя пока получается это неважно. Честно скажу, вообще все равно, как я выгляжу эти недели и что у меня с колтунами на башке. Еще раз простите», - писала 40-летняя женщина.