Виктор Салтыков высмеял Ксению Собчак

Ксении Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Виктор Салтыков сделал признание о Ксении Собчак. Бывший муж Ирины Салтыковой сообщил, что не так давно познакомился с музыкальным творчеством телеведущей.

Виктор Салтыков порассуждал о месте блогеров на эстраде. 64-летний исполнитель всю жизнь посвятил сцене. Музыкант твердо уверен, что одного желания заниматься творчеством и выступать недостаточно, нужен еще и талант.

"Блогеры мне не очень нравятся, единицы профессиональных, которые несут в общую массу интересную и полезную информацию. Остальное - ересь. А что, они еще и поют?", - удивился он.

Виктор уверен, что каждый должен заниматься своим делом. В прежние времена, отметил исполнитель, стоило только пару раз показать артиста в телеэфире, и он тут же становился популярным. Теперь же Интернет наполнен "мусором". "Я слышал, как поет Собчак, чуть слух не потерял", - цитирует Салтыкова Wday.ru.

Напомним, жена режиссера Константина Богомолова в мае 2020 года в очередной раз эпатировала публику. Она предстала эксцентричном образе. Телеведущая нарядилась в золотой комбинезон, после чего спела и станцевала перед публикуй. "Да, на карантине я запела! Бузова, бойся", - упреждала блондинка.

В кадре она исполнила кавер-пародию на арию "Не плачь по мне, Аргентина" из мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера "Эвита". Собчак скопировала образ знаменитой Эвы Перон, когда та выступала перед аргентинским народом.