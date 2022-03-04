В России закончился Facebook

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На третий день принуждения украинских националистов к денацификации и миру начал тормозить Фейсбук и Твиттер. Сначала не грузились картинки и видео, а затем социальные сети просто зависли.

В Фейсбуке заявили, что у них создано подразделение сотрудников, которые владеют русским и украинским языками, которые «отслеживают нарушения правил пользования в режиме реального времени». На самом же деле проверкой достоверности занималась весьма сомнительная контора "StopFake". К тому же украинского происхождения.

При этом Генпрокуратура России приняла решение о признании социальной сети Facebook "причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих, в том числе свободу массовой информации".

Роскомнадзор пообещал владельцам сети, что если со страниц не будет убраны все фейки и ложь о российской операции на Донбассе, то они работать на территории России просто перестанут. Фейсбук не поверил. И вот сегодня его просто отключили.

- Видит Бог, российские власти долго пытались убедить FB (а точнее, компанию Meta Platforms, Inc.) навести порядок, остановить беспорядочный поток фейков, прекратить дискриминацию и цензуру. Увы, безуспешно. Что ж, интернет - стал сегодня полем битвы, а значит, на войне, как на войне. Очень надеюсь, что пример FB - будет наукой для других иностранных ИТ-гигантов, - заявил председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, ИТ и СМИ Александр Хинштейн.

Напомним, с октября 2020 года в интернете было зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов "Лента.ру" и "Газета.ру".

Отметим, что Госдума также ужесточила уголовную ответственность за фейки о российских военных, статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.

- Мы делаем это вынуждено, столкнувшись с беспрецедентной по масштабам информационной атакой, организованной сегодня на Россию. Общая сумма расходов информационной атаки на Россию в сети может достигать 77 миллионов долларов США, - отметил Хинштейн.

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