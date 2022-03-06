Алла Пугачева обратилась к поклонникам на фоне слухов об отъезде из России

Певица Алла Пугачева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Слухи об отъезде из России Аллы Пугачевой с детьми произвели эффект разорвавшейся бомбы. Поклонники певицы атаковали соцсети Примадонны и ее молодого мужа Максима Галкина, буквально оборвали телефон близкой подруги певицы Алины Редель в надежде узнать правду. Нашлись и те, кто отправился к подмосковному имению семьи артистки.

Поклонники Аллы Пугачевой по давней традиции собрались на Праздник желтых цветов у замка певицы в деревне Грязь. Публика привезла певице корзину желтых цветов. Дары удалось передать через охранника.

А через несколько минут бравый мужчина вынес народу две большие коробки ответных подарков - сказал, что от Аллы Борисовны. На дне коробки помимо цветов лежала записка, пишет сайт mk.ru.

Управляющая имением зачитала публике такие строки: "Алла Борисовна просила передать здоровья и благополучия всем". А потом женщина произнесла слова, которые обычно в таком случае говорит Пугачева: "Даю доверенность на разрешение весны! Спасибо вам, мои дорогие поклонники!"

При этом сама звезда на публике не появилась. Она выходит на башенку, откуда всегда машет ручкой.

С одной стороны, поклонники покидали имение Пугачевой в воодушевлении - знаменитость передала подарки и такие важные слова. А с другой, - многие очень хотели лично выказать свое почтение женщине, которая поет.