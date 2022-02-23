Видео с маленькими детьми Аллы Пугачевой вызвало грандиозный скандал

На видео Лиза и Гарри передвигаются по-пластунски с "гранатами" в руках. Фото: Кадр видео

Очаровательные наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина с рождения находятся под пристальным вниманием публики. Юморист часто снимает забавные ролики с участием двойняшек Лизы и Гарри. Они стали настоящими звездами соцсетей. Поначалу Алла Борисовна была против выставлять личную жизнь малюток на всеобщее обозрение. Но молодой муж убедил Примадонну, что тогда за отпрысками начнется настоящая охота. Певица позицию избранника приняла, а с недавнего времени стала сама снимать крошек.

Благодаря Максиму Галкину за жизнью восьмилетних двойняшек Лизы и Гарри, которые часто попадают в объектив видеокамеры звездного отца, следят сотни тысяч поклонников. Ничуть не реже юморист показывает народу и свою великую жену Аллу Пугачеву. Артистка, покинув сцену, полностью посвятила себя семье и детям. Она с удовольствием проводит время с Гарри и Лизой в роскошном замке в деревне Грязь.

Примадонна не только наблюдает за успехами двойняшек и учит музыке, но и ходит в элитную школу и кружки, где наблюдает за успехами отпрысков. Недавно Алла Борисовна показала, как проходит урок физкультуры у младших наследников. Ведь известно, что Пугачева очень трепетно относится к здоровью детей и даже разработала для них специальную диету.

"Мне мама присылает «Как отказаться от хлеба» - я и так бездрожжевой хлеб ем! Мне нельзя дрожжи. Это ужас! Это ужаснее «Звездных войн» и ужаснее «Гарри Поттера» гораздо!»" - говорил как-то Гарри на одной из видеозаписей. В ответ Лиза посоветовала ему есть "вкусные и полезные" хлопья с молоком.

И вот теперь достоянием общественности стал новый ролик. Примадонна показала занятия в гимназии. Певица использовала ролик с детками в качестве поздравления с Днем защитника Отечества. Небольшое видео демонстрирует, как двойняшки в числе других детей активно тренируются в спортзале. Они преодолевают своеобразную полосу препятствий.

Лиза и Гарри продвигаются по-пластунски с максимально возможной скоростью по дорожке из матов. В руках у каждого из звездных наследников зажаты муляжи гранат. На заднем фоне другие дети под руководством педагогов проползают "змейкой" под спортивными скамейками. Еще кто-то перепрыгивает через импровизированные валы и канавы. В зале шумно и довольно весело.

"Будь готов! Всегда готов! Защитники Гарри и Лиза Галкины", - написала Алла Борисовна под публикацией.

Однако внезапно спортивные занятия звездных наследников вызвали скандал. Совершенно невинное видео со школьниками взбесило публику. Пользователи соцсетей вдрызг переругались, споря, стоит ли показывать "каждый шаг детей" или лучше оставить личное при себе.

Некоторые пользователи сомневаются, стоит ли 8-летним детям тренироваться с гранатами (пусть и игрушечными) в руках. «Жутковато смотрится», - пишут фолловеры.

Впрочем, Пугачеву мало волнует чужое мнение. Ведь рядом с ней те, кого она любит.

Легендарная певица остается бодра и весела в свои 72 года. Пугачева очень гордится своими отпрысками и молодым звездным супругом. Рядом с шоуменом она расцвела и выглядит по-настоящему счастливой. Юморист оказался идеальным мужчиной для легенды отечественной эстрады.