Вот такой им мир нужен: Митингующий против спецоперации дважды ударил полицейского в Санкт-Петербурге

На несогласованную акцию вышли 2500 человек. Фото: REUTERS

Отделять информацию от дезинформации становится все сложнее. А ведь "пудрят мозги" нашим гражданам с самых высоких трибун.

Вот президент США Байден заявляет "мы русским людям не враги", а вместе с этим тоннами засылает летальное оружие на Украину. Британский премьер Джонсон говорит, что у него нет желания «бросать вызов великой нации и державе", но почему-то тоже не против поставки гранатометов и переносных зенитных комплексов украинским военнослужащим. Канцлер ФРГ Шольц собирается заставить немцев переплачивать за отопление - от «Северного потока-2» отказались, а закупать российский газ через посредников. При этом почему-то просит немцев винить в этом Путина...

Больших политиков подхватывают СМИ и блогеры. У них тема одна: мол, воюет и убивает армия, а российский народ против войны. По мнению коллективного Запада российский народ сейчас должен хотеть только "пить баварское", смотреть американское, обновлять джинсы и айфоны, обменивать рубли на доллары, летать на Багамы и Сейшелы. А если его лишить этого, то он выйдет на митинги и заставит власть вести удобную для Запада политику.

Но как показала практика россияне не сильно этими "благами" дорожат. Причем, чем дальше от Москвы и Санкт-Петербурга, тем им нужно это меньше.

Хотя протестующие, конечно есть. Так в Москве, по данным официального представителя МВД Ирины Волк, на несогласованную акцию вышли 2500 человек. Особенно активных оказалось - 1700. Их и задержали. В Санкт-Петербурге за "За мир!" вышли покричать 1500 человек, 750 из них были задержаны. В других регионах в несанкционированных мероприятиях приняли участие в общей сложности 1200 человек, задержаны - 1061.

Выходит, что на 145 миллионов населения у нас примерно 5 тысяч человек решили пойти на нарушение закона.

Впрочем, сейчас задержанных изучают. Сначала отпустят тех, что состоят на учете у психиатров. Следом посмотрят под каким предлогом (порой втягивают в протесты различными социальными технологиями) завлекли на митинг школьников и студентов (вся переписка и фотографии сохраняются на удаленных серверах), а затем начнут работать с оставшимися.

Материала у полицейских хватит - сейчас на улицах и на форме десятки видеокамер, ведется наблюдение с беспилотников.

Вот Управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя за "применение насилия в отношении представителя власти". Он не обошелся кричалкой "За мир!": как минимум два раз ударил полицейского.

Напомним, за участие в несанкционированных акциях и массовых беспорядках, сопровождающихся насилием, предусмотрены сроки до 8 лет, а за их организацию - до 15 лет. Еще три года можно получить, если привел на акцию несовершеннолетних.

На этой неделе Уголовный кодекс пополнился еще одной статьей - "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". За это будут давать штраф до 1,5 миллионов рублей или срок до 3 лет. Если при этом используется "служебное положение или есть корыстные побуждения", то штраф вырастет до 5 миллионов рублей, а срок - до 10 лет. Если фейки приведут к тяжким последствиям (проявление насилия на незаконных акциях), то срок может вырасти и до 15 лет.

Появилась также статья, что предусматривает 3 года лишения свободы и штраф 200-500 тысяч рублей за призывы к введению иностранных санкций в отношении России.

Правда, как показывает практика, те, кто призывает к незаконным акциям находятся за пределами России. Так что они как правило под суд не попадают, либо десятки адвокатов вытаскивают их. А под суд попадают те, кто не может отличить информацию от дезинформации, или считает, что "пить баварское" можно лишь в обмен на предательство интересов своей страны.

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