Морпех из-под Мариуполя: «Внезапно появилась из завалов Мальвина безумной красоты»

Бои идут за каждый дом и каждый метр Фото: REUTERS

Взаимное ожесточение достигло предела. Они ненавидят нас, мы – их. В основном за то, как они глумятся над пленными. Они даже не звери, выродки какие-то. Артиллеристы говорят, что перелопатить промзону "Азовстали" можно на раз-два. Но есть ли там мирные жители? Пленные говорят, что вроде есть.

МАЛЬВИНА ПОСРЕДИ ЗАВАЛОВ

Во время очередного боя нацики выпустили из своего бункера девочку лет пятнадцати. Внезапно появилась из завалов Мальвина безумной красоты. Мы вскинули автоматы и тут же их опустили. Не знаю, что с ней там делали, но девочка явно сошла с ума. Платьице разорвано, губы что-то шепчут беззвучно, в глазах плещется безумие. Первое желание было – подбежать к ней, схватить, бушлат на плечи накинуть, обогреть.

Но знаем – ее снайпер «пасет». Поэтому ее и выпустили. Пули с нашими именами уже в его винтовке. Только и ждет, что кто-то из нас навстречу выбежал. Мы накидали «дымовух» на ее пути. Так они в дым стрелять начали. Траектория накатана – в девочку пули не попадают, рядом свистят. Похоже, заранее пристреляли места нашего появления.

Мы затихарились. Вот из этой ядовитых желтых клубов этой «дымовухи» к нам и явилась эта Мальвина с растрепанными ветром каштановыми волосами. Такой ангел, сначала сошедший с небес, а потом сошедший с ума – от нашей земной жестокости и озверения.

«Мальвину» обогрели, накормили, на бригадной «таблетке» доставили к военврачу. Он потом ее отправил в Ростов, в больницу. Мы даже не смогли от нее добиться, кто и где ее родители…

ПРОЩАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ МУСЫ

После боев мы перекусывали вместе с горцами. Они здорово лезгинку жгли. Даже перед выходом на операцию, и после нее танцуют. Говорят, после танца «душа на бой подрывается». Вообще у русских тоже кое-кто умеет лезгинку жечь. У ополченцев есть один парень из Краснодара, хохол. Высокий, мосластый, рыжий. До этого в Сирии воевал. Он тоже хорошо умеет зажигать – даже с кинжалами. Ну и я еще. Чеченцы меня всегда в круг звали: «Бомбани, Серый!». Ну, мы и бомбили с кем-то на пару.

А в тот день танцевал Муса. Он вообще часто на площадку выходил. И меня подзывал. Тогда же звать не стал. Сам ходил по кругу. Голову поднял, глаза закрыл, замер и парит в танце, как орел в небе. Словно не танцует, а молится.

– Слышь, Серый, он как будто прощается со нами, – шепнул напарник мой, Андрюха. – Словно в небо уходит...

Я тогда отогнал от себя эти мысли.

– Ты бы придержал завтра Мусу, – все-таки сказал их ротному на прощание.

Тот как-то странно на меня посмотрел и ответил: «Не могу, Муса не поймет, другие тоже. У нохчий так не принято...

Утром узнал, что Мусу снайпер убил.

А ДУША ПРОСИТ ВЫСОЦКОГО

Здесь после всего пережитого душа черствеет и музыки просит. «Отмокнуть» ей надо. Пацаны наловчились переделывать песни Высоцкого. Вообще-то это певец старшего поколения – наших отцов. Но энергетика его песен хорошо передает то, что мы здесь сегодня чувствуем. А в каждой бригаде – и у десантников, и у танкистов – всегда найдется свой поэт, и всегда найдется гитара.

На днях мы «обновили» песню «07» – послание барышне. Будто мы звоним в госпиталь нашему бойцу Максу (он там сейчас лечится после ранения в ногу) и умоляем медсестру вызвать его из палаты:

«Медсестра, здравствуйте, Макса позовите!

Вы для нас как ангел среди черной этой тьмы,

Мариуполь здесь на связи, вы ему скажите,

Это ты, Макс, дорогой? Здравствуй, это мы...»

…А так – все нормально. Воюем. Отбиваем у врага город у самого синего моря. Деремся за каждый дом и каждый метр. Здравствуй, Мариуполь, это мы!

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