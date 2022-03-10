Стало известно, куда улетела Алла Пугачева: Отдыхает и лечится в Израиле

Алла Борисовна с детьми сейчас отдыхает в Израиле Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

28 февраля Аллу Пугачеву заметили вместе с ее двойняшками Гарри и Лизой в аэропорту Внуково-3.

Однако эти слухи артистка не комментировала. Но когда, видимо, телефон певицы раскалился от звонков, Пугачева вышла на связь с поклонниками в своём Инстаграме, объяснив, что улетела на отдых, но планирует вернуться в Россию.

-Каникулы, отпуск, лечение -это не эмиграция, -заявила 72-летняя артистка в своём блоге.

«КП» удалось разузнать, где сейчас находится Пугачева.

Как рассказали kp.ru друзья певицы, Алла Борисовна с детьми сейчас отдыхает в Израиле.

Звёздное семейство обосновалось в Кейсарии, где живут самые известные израильские адвокаты, телезвезды. И вот уже несколько лет подряд Алла и Максим арендуют в Кейсарии дом, где и отдыхают с малышами.

Плюс ко всему артистка регулярно проходит обследование в одной из местных клиник, принадлежащих одному из российских олигархов.

-Мне в Израиле прописали таблетки от диабета. Я начала их принимать и «сдулась»,-не так давно объясняла «акулам пера» своё феноменальное похудение 72-летняя Алла Пугачева.

Видимо, и на этот раз народная артистка решила провести там детские каникулы Гарри и Лизы и поправить своё здоровье.

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