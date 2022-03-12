Вдову и дочь Алексея Баталова "взяли под контроль" люди Ходорковского

Михаил Цивин покидает здание Замосковорецкого суда в окружении журналистов. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

11 марта в Замоскворецком суде Москвы прошло очередное заседание по уголовному делу о мошенничестве с имуществом семьи народного артиста СССР.

В суд пришли Михаил Цивин и Наталья Дрожжина - их обвиняют в мошенничестве, и нотариус Дмитрий Бублий, который помог им оформить договоры ренты. Напомним суть этой полукриминальной саги. Актриса Наталья Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин обманным путем завладели имуществом вдовы и дочери Алексея Баталова. Речь идет о двухкомнатной квартире в 1-м Самотечном переулке; нежилом помещении в 21 кв.метра по улице Серафимовича,2; 1/3 доли в четырехкомнатной квартире на Серафимовича, 2. Это имущество отошло актрисе Наталье Дрожжиной в сентябре 2019 года по договору-ренты, который она будто бы заключила с дочерью Алексея Баталова Марией. Плюс исчезли десятками миллионов рублей со счетов Марии и её матери Гитаны Аркадьевны Леонтенко. У Цивина и Дрожжиной был доступ к этим счетам благодаря доверенности, заверенной нотариусом Бублием. Материалы уголовного дела были переданы в суд в январе. Сейчас идет судебное следствие и опрос свидетелей.

В начале заседания адвокат Макаров (он представляет интересы Михаила Цивина) ходатайствовал о прекращении уголовного дела. "В действиях моего подзащитного (Цивина) отсутствуют признаки преступления. Обвинения против него не конкретизированы, не указаны обстоятельства, время и место совершенных им деяний. Объем помощи, которую оказывали Дрожжина и Цивин семье Алексея Баталова, не выявлен, - гнул свою линию защиты Макаров. - Дело было передано в суд с заведомо обвинительным уклоном. Мне известны факты личной заинтесованности судьи. Люди, которые взяли под контроль Гитану Леонтенко связаны с Михаилом Ходорковским (!) и делом ЮКОСа. В свете последних событий на Украине это дело приобретает особый политический антироссийский аспект», - подытожил Макаров. И стал ходатайствовать об отводе судьи, чем вызывал изумление не только у присутствовавших журналистов, но и у некоторых участников процесса. Судья Ольга Багрова тем временем сохраняла английскую невозмутимость. За свою практику и не такое слышала…

Вот оказывается что: люди, близкие к Ходорковскому оговаривали, ошельмовали Цивина и Дрожжину через СМИ и популярные ток-шоу. Особенно преуспел, по мнению адвоката Макарова, Андрей Малахов и канал НТВ, которых финансировал конечно же Ходорковский и бывшие акционеры ЮКОСа, «чтобы в негативном ключе показать жизнь в России, дискредитировать нашу родину". Дело Баталовых - это диверсия из-за бугра. "Уголовное дело против Цивина было возбуждено на основании информации из СМИ, - не успокаивался адвокат. По его словам, сын Марьяны (подруги Гитаны Леонтенко, благодаря Марьяне Есаян вскрылись мошеннические действия с имуществом Баталовых - Ред.) когда-то был акционером ЮКОСа. - Враги России наносят непоправимый урон нашей стране. Все это примеры идеологической войны, которую ведут против нас".

Адвокат Баталовых Сергей Лукин. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Не больше не меньше: Цивин и Дрожжина – жертвы идеологической войны против России. Были не к ночи помянуты Meta Platforms, соцсети Facebook и Instagram, где теперь разрешают призывы к насилию против русских. «На этом основании прошу суд прекратить преследование Михаила Цивина», - заключил адвокат. Но санитаров ему не вызвали. Наоборот, дали слово Наталье Дрожжиной: «У меня память профессиональная, как у актрисы: запоминаю текст с первого раза. Гитана Аркадьевна однажды сказала мне (дословно): ей очень жалко Марьяну (Есаян) и её невестку Татьяну (Воронову), потому что сын Марьяны чуть не сел в тюрьму вместе с Ходорковским. «Вот был бы у нас сейчас Ходорковский, мы бы жили лучше», - сказала Марьяна. Гитана Аркадьевна её не поддержала, потому что она за Путина. И я тоже за Путина»… После этого выступления Дрожжиной даже ее муж Михаил Цивин попросил ей слово больше не давать. Но подтвердил: «Нашу семью травят в СМИ. Все, что о нас пишут- это ложь, фальсификация. Семья Алексея Баталова находится под влиянием (видимо, Марьяны, её сына и Ходорковского – Ред.). Про нас пишут заказные статьи. Кто за это платит? На чьи деньги снимают ток-шоу? Отвечаю: их финансирую люди, которые хотят уничтожить Россию». Риторика на тему Ходорковского и «руки ЮКОСа» продолжалась бы и дальше, но её наконец остановил адвокат Дмитрия Бублия Анатолий Клеймёнов: "Ходорковский, акционеры ЮКОСа и передачи Андрея Малахова не имеют никакого отношения к обсуждаемой теме нашего заседания. Публикации в СМИ не являются основанием для прекращения уголовного дела. Суд не надо злить на ровном месте".

Ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Цивина, ожидаемо, было отклонено.

После этого начался запланированный на этот день опрос свидетелей. Их было двое - сотрудницы нотариальной конторы Дмитрий Бублия.

Они рассказали, что Цивин и Дрожжина давние, постоянные клиенты их конторы. Даже Баталовы (как вспомнила одна из свидетельниц) когда-то давно посещали бабушку Дмитрия Бублия - нотариуса Нину Самсон, основательницу этой конторы. Начался трогательный рассказ о Нине Самсон…В ответах же на другие вопросы судьи, адвокатов, прокурора свидетельницы путались в показаниях.

- Их показания не совпали с тем, что они говорили во время опроса у следователя, когда шло расследование уголовного дела. Нотариальная контора Дмитрия Бублия вообще очень странно работала: там удостоверяли документы то на улице, то в машине, объясняя это тем, что спуститься в подвал, где сидит контора, не каждый клиент может, - пояснил нам после суда адвокат Баталовых Сергей Лукин. - Нотариус Бублий признал, что не присутствовал при подписании договора ренты между Дрожжиной и Баталовой. Видимо, Цивин и Дрожжина принесли нотариальные бланки Баталовым, дали их подписать, а потом уже подписанные бумаги отнесли нотариусу. Что является грубым нарушением правил: договор был подписан в отсутствие нотариуса...

Следующее заседание назначено на 18 марта.

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