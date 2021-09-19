Представитель вдовы и дочери Алексея Баталова о новом иске семьи: "14 миллионов - это деньги, которые Дрожжина сняла со счетов"

Актриса Наталья Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин обвиняются по делу о мошенничестве с имуществом семьи народного артиста СССР Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На днях вдова и дочь актера Алексея Баталова подали в Дорогомиловский суд Москвы иск к Наталье Дрожжиной о взыскании с неё "неосновательного обогащения". Вот о каких суммах идет речь в их заявлении: "Леонтенко Г.А и Баталова М.А. просят взыскать с Дрожжиной Н.Г. в пользу Леонтенко неосновательное обогащение в размере 1 000 905 рублей, $122 742, €25 129, а также €25 235 в пользу Баталовой".

В рублевом эквиваленте общий размер исковых требований составляет около 14 млн рублей.

Четырнадцать миллионов – деньги немалые. Откуда такая сумма?

- Это те деньги, которые были сняты Натальей Дрожжиной с расчетных счетов Марии Баталовой и Гитаны Леонтенко. Дрожжина сняла их по доверенности, - сообщила нам представитель Баталовых Татьяна Киреенко.

Кроме того, Баталовы подали иск к Михаилу Цивину, адвокату Нареку Кастаняну и нотариусу Дмитрию Бублию об исключении упоминания имени народного артиста СССР (Алексея Баталова) из названия благотворительного фонда. Этот фонд был создан три года назад.

Разбирательства с наследством Алексея Баталова начались осенью прошлого года

По документам Гитана Аркадьевна является его генеральным директором. А учредителей пятеро: помимо вдовы, еще ее дочь Мария Баталова, Наталья Дрожжина, Михаил Цивин и адвокат Нарек Костанян. Однако Гитана Аркадьевна утверждает, что благотворительный фонд Баталова учредили Цивин с Дрожжиной от ее имени, в общем-то её не спросив. По её мнению, фонд "Благор" был создан по поддельным документам.

- Мы провели исследование в экспертной организации, где установили, что протокол о создании юрлица, то есть фонда, подписывали не Гитана Аркадьевна и Мария Баталова, а кто-то другой от их имени, - рассказал kp.ru адвокат Баталовых Сергей Лукин.

Разбирательства с наследством Алексея Баталова начались осенью прошлого года. Актриса Наталья Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин являются обвиняемыми по делу о мошенничестве с имуществом семьи народного артиста СССР. В апреле Замоскворецкий суд Москвы вернул всю недвижимость Марии Баталовой. Это - двухкомнатная квартира в 1-м Самотечном переулке, нежилое помещение площадью в 21 кв. метра в доме по улице Серафимовича,2 и 1/3 в долевой собственности в квартире по тому же адресу - Серафимовича, 2. Квартиры отошло Наталье Дрожжиной по договорам ренты, которые были заключены между ней и Марией Баталовой в сентябре 2019 года. Вдова Алексея Баталова утверждает, что была введена в заблуждение при подписании этих документов.

Суд признал договоры ренты недействительными. 30 августа в Мосгорсуде рассматривалась апелляционная жалоба Натальи Дрожжиной на решение суда первой инстанции о признании трёх договоров ренты недействительными. Однако Московский городской суд оставил без изменений решение Замоскворецкого суда от 28 апреля.

С имуществом разобрались. Теперь Баталовы требуют вернуть деньги, которые были сняты с их счетов.

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