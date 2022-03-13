Видео уничтожения беспилотниками украинской системы залпового огня опубликовало Минобороны России

Реактивная установка залпового огня была уничтожена беспилотным летательным аппаратом ВКС России

Минобороны России опубликовало новые кадры уничтожения российским беспилотником реактивной системы залпового огня Вооруженных сил Украины.

- Реактивная установка залпового огня была уничтожена беспилотным летательным аппаратом ВКС России с высоты более 3 тысяч метров высокоточным боеприпасом, - сообщает Минобороны России.

В ведомстве поясняют, что беспилотные летательные аппараты в специальной военной операции осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям. При этом они находятся так высоко, что противник их просто не замечает.

В данном случае беспилотник самостоятельно навел снаряд на цель и поразил ее штатным боеприпасом.

Ранее Минобороны России продемонстрировало видеокадры боевой работы артиллерии. На кадрах с беспилотника видна группа украинских националистов, которые разгружают боеприпасы из машины.

Удар артиллерии высокоточным боеприпасом, последовал только после разгрузки машины, когда скад покинули рабочие. Целью был именно арсенал украинских националистов. Среди тех, кто разгружал вооружения могли быть гражданские лица или военнопленные.

Военное ведомство России также распространило кадры уничтожения боевой машины пехоты Вооруженных сил Украины и оборудованной огневой позиции в Киевской области. Они были выведены из строя с большого расстояния высокоточным управлеямым артиллерийским боеприпасом «Краснополь», который гарантирует уничтожение бронетехники с первого выстрела.

Современный высокоточный корректируемый наводчиком-оператором артиллерийский боеприпас стоимостью около 30 тысяч евро был направлен прямо в цель по лазерному лучу.

Наведение таких боеприпасов может корректироваться с беспилотника или спутника. Российские военнослужащие получили опыт применения таких боеприпасов во время борьбы с террористами в Сирии.

Сегодня, 13 марта, представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о ликвидации в населенном пункте Никольское боевиков нацбатальона "Айдар" (признан экстремистским и запрещен в РФ), которые оборудовали огневые позиции прямо на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря.

При освобождении монастыря российскими подразделениями часть националистов была уничтожена, удалось освободить около 300 мирных жителей и монахов которых держали в заложниках.

За время спецоперации на территории Украины уничтожено:

99 - самолетов.

128 - беспилотных летательных аппаратов.

1194 - танка и других боевых бронированных машин.

121 - реактивная система залпового огня.

443 - орудий полевой артиллерии и минометов.

991 - единица специальной военной автомобильной техники.

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