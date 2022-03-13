Казаки провели акции в поддержку России в Варшаве и Сиднее

В это время на Донбассе идет перевооружение казаков трофейным оружием, которое побросали украинские националисты

Казаки в Польше развернули плакаты в центре Варшавы. Ими они напоминают полякам о зверствах украинских националистов в Волынской резне в 1943 году, когда они вырезали 60 000 поляков.

Казаки в Польше развернули плакаты в центре Варшавы

Активно поддерживают денацификацию и демилитаризацию Украины и австралийские казаки.

- Россия, Россия, Россия, Zа наших! - продолжают скандировать у генконсульства России в Сиднее казаки с казачками.

Они уже не первый день проводят акции, демонстрируя поддержку президенту России Владимиру Путину и проводимой российскими Вооруженными Силами спецоперации на Украине. А еще готовы в любую минуту встать на защиту российских дипломатов, у посольства которых бродят неизвестные с разноцветными флагами.

Провокаторы что-то выкрикивают на английском и показывают казакам непристойные знаки руками. Во время одной из акций атаман входящего в состав Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья "Посольского" Австралийского отдела Забайкальского казачьего войска Семен Бойков подошел к этим провокаторам и снял на камеру их лица, чтобы показать на весь мир.

Предки Бойкова из забайкальских казаков, которые сначала перебрались в Маньчжурию, а после Гражданской войны в Австралию, где и образовали несколько станиц.

Бойков уверен, что казакам в Австралии удалось прорвать информационную блокаду, которую пытаются создать на Западе.

А вот местные украинские активисты и англичане призывают австралийских казаков ехать в Россию. А те им объясняют, что не разделяют идею по переселению соотечественников в Россию. Будут и дальше жить там, где уже пришлось за век построить дома, похоронить своих родителей, родить детей и развить бизнес.

- Мы считаем, что Россия может и так давать гражданство казакам, чьи предки были вынуждены покинуть страну, поддерживать и развивать казачьи станицы по всему миру, - уверены австралийские казаки. - А мы готовы представлять интересы России там, где родились и выросли.

В это время вДонбассе идет перевооружение казаков трофейным оружием, которое побросали украинские националисты. Говорят, его бы могло хватить на две европейские армии.

Трофеями уже вооружили казаков казачьего полка им. Платова. Они получили стрелковое оружие и артиллерийские орудия противника. После осмотра, вся техника и вооружения выдвинуться на боевые позиции.

В Москве и Краснодаре казаки продолжают сбор гуманитарной помощи для мирных жителей Украины.

К ним присоединились отделения "Российского союза ветеранов Афганистана", Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", члены региональных фондов социальной поддержки инвалидов и ветеранов боевых действий, городские общественные организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

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Военная спецоперация на Украине 13 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

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