Главный редактор «Комсомолки» Владимир Сунгоркин попал под санкции ЕС за то, что она - любимая газета Путина

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Евросоюз продолжает биться за Украину против России на собственных фронтах. Шлет Киеву оружие, а на голову Москве — санкции, санкции и еще больше санкций.

В пятницу вечером ЕС объявил о новой порции «адских наказаний» для России и ее граждан.

В списке попавших под санкции множество известных и знаковых людей. Например, глава Сбербанка Герман Греф, гендиректор Сургутнефтегаза Владимир Богданов, бизнесмены Олег Дерипаска, Григорий Березкин, Борис и Игорь Ротенберги, Александр Шульгин.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

И руководители ведущих российских СМИ. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов и главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев.

Особенно удивила формулировка, с которой ЕС ввел санкции против главреда «КП» Владимира Сунгоркина. Такое стоит процитировать:

«... газета «Комсомольская Правда» - одно из самых популярных СМИ России. «Комсомольская правда» была названа президентом Владимиром Путиным своей любимой газетой. Таким образом, Владимир Сунгоркин отвечает за поддержку действий и политики, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Вот так, ни больше не меньше.

- Какие тут могут быть действия? Буду с этим жить дальше, - прокомментировал Владимир Сунгоркин свое попадание в санкционный список. - Собственности и счетов в Евросоюзе у меня нет. Любил ездить в Альпы на лыжах кататься - ну что, сэкономлю деньги. У нас тоже трасс уже много хороших. Вот и весь мой комментарий.

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