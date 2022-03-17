Русский чиновник о жизни в освобожденных городах Украины: «Тут все запуганы! Люди рады освобождению, но боятся это показать - вдруг донесут»

Фото: Александр КОЦ

«СЕРЫЕ ГУСИ» ПРИЕХАЛИ НА «САФАРИ»

- Чем в Запорожье занимается ваша военно-гражданская администрация?

- Военными и гражданскими вопросами. Есть части, которые с оружием в руках защищают спокойствие людей, вторые — продолжают освобождение территорий, третьи налаживают мирную жизнь. Моя задача - сосредоточиться на третьем.

- Какие города уже освобождены?

- Это вся южная и центральная части Запорожской области, на севере пока продолжается спецоперация. Уже освобождены Мелитополь, Бердянск, Энергодар... Они все под нашим контролем.

- Какие там проблемы?

- Где-то кадровый голод, где-то чиновники саботируют - боятся, до конца не уверены, вдруг вернутся нацики и убьют их. В Мелитополе чуть получше. Кто-то чуть отстает. На днях прибыл очередной конвой МЧС, раздаем гуманитарную помощь.

- А в самом Запорожье?

- Там хуже. Он по контролем Киева. Туда стекаются боевики, наёмники. Разведка выяснила, что заминирован Днепрогэс и четыре моста через Днепр.

- Наши сумеют все это разминировать?

- Главное – успеть. Там велика вероятность техногенной катастрофы. Количество шатающегося и вооруженного сброда в городе просто колоссальное. Поезда из Львова идут заполненные «серыми гусями» - солдатами удачи, которые приехали на «сафари». Минимум два таких состава уже прибыли. Запорожье ждут большие испытания.

ЗЕЛЕНСКОМУ НУЖНА КАТАСТРОФА. ЖЕЛАТЕЛЬНО ЯДЕРНАЯ

- В Энергодаре тоже ваша администрация? Как дела на Запорожской атомной станции?

- Она проверена, действует. Уровень радиации в норме. Мы работаем вместе с людьми, которые работали и при прежнем режиме - технические специалисты, профессионалы.

- Были слухи о диверсиях на станции.

- Это информационные диверсии. Хотя были и попытки вмешаться в работу, и попытки терактов. Но периметр хорошо охраняется. Там люди, которые знают, что такое безопасность на таких серьезных объектах.

Пытались даже обстрелять атомную станцию из ракетных систем залпового огня с той стороны Днепра, пока контролируемой режимом Зеленского. Выезжало пять машин и каждая должна была выпустить по четыре десятка ракет.

- В Чернобыле такие провокации удались.

- Там были удары по электроподстанциям, которые питают охлаждение саркофага на Чернобыльской АЭС. Если нет электричества - саркофаг разогревается и может начаться неконтролируемая реакция.

Террористы в прямом смысле пытаются жахнуть хоть где-то. Самое страшное для режима Зеленского – мир и порядок на освобожденных территориях. Тогда рушится вся пропаганда, выстроенная на ненависти.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

«ДЯДЯ, МОЖНО С ВАМИ МОЧИТЬ ФАШИСТОВ?»

- Есть ли на освобожденных территориях свет, газ, вода, отопление?

- Есть и свет, и газ, и вода, и отопление. Коммунальные службы работают. Потихоньку возвращается полиция. Они сначала попрятались, а потом поняли, что не нарушают закон, живут на родной земле, не соучастники военных преступлений, грабежей - и начали выходить. Помогают налаживать мирную жизнь.

- Связь в освобожденных городах есть?

- Со связью проблемы. Невозможна активация новых телефонов. А для старых все заблокировано. Ничего из доменной зоны RU, никакие российские СМИ открыть нельзя. То же и с YouTube-каналами российских СМИ или даже украинских блогеров, но которые вещают правду. Все точечно, аккуратно отрезано. Если появляется интересный ролик, то за считанные минуты он исчезает.

- А что с Telegram-каналами?

- Очень непросто. Российские каналы невозможно посмотреть с украинских номеров. Люди сильно ограничены в информации.

Telegram - пока относительная территория свободы, но и тут уже вовсю работает цензура. Например, Telegram заблокировал пресс-конференцию Лаврова или брифинг Минобороны России об американских биолабораториях на Украине.

Тут людей вводят в состояние информационной шизофрении. Сознание многих отравлено. Это не те люди, которые были восемь лет назад. Но, уверен, мы решим этот вопрос. Это наши родные люди, которых просто затерроризировали до такой степени, что удивительно, что они еще не встали на четвереньки, не начали лаять и кусаться.

- Как местные вас встречали?

- В Мелитополь войска зашли абсолютно спокойно. Масса людей даже высыпали на улицы, но было видно, что боялись, потому что не понимали, что будет дальше. За восемь лет все сильно запуганы!

Боятся, что где-то остались затаившиеся сотрудники СБУ (Служба безопасности Украины — аналог советского КГБ. - Ред.) или националисты. Что кто-то сфотографирует, доложит, а потом их похитят и убьют.

А тех, кто открыто высказывал свои позиции просто запугивали в первые же дни - стреляли по окнам, кидали камни.

Но если отбросить эту боязнь, люди тут замечательные. Когда наши раненые ребята поступали в город, врачи специально выходили с выходного, чтобы помочь им.

Но лучше всего отношение показывают дети. Подбегают 10-летние мальчишки и говорят: «А можно мы с вами пойдем мочить фашистов?» Значит, в их семьях именно так и говорят, так их воспитывают.

Вместе с нами есть подразделение ребят из Чечни. Подходит мальчишка 7-8 лет: «А вы правда чеченец? Нам говорили, что чеченцы всех убивают. А вы, оказывается, нас охраняете». Детей не обманешь, они чувствуют хорошо, что настоящее, а что – нет.

МАССА НЕДОБИТКОВ БРОДИТ ПО ПОЛЯМ

- В Мелитополе открываются аптеки, магазины. Но стоят огромные очереди за гуманитарной помощью.

- Москва не сразу строилась. И Мелитополь не сразу привыкает к мирной жизни. На рынках большой ассортимент. Простого человека не обманешь - люди понимают, хорошо все или плохо, можно ли работать. Вот активность пошла в частной торговле. Мы организуем поездки в Крым для закупки, организуем логистику, безопасность.

- Слышали, как у вас по радио крутят объявления новых властей: «Мы готовы помочь аграриям Мелитопольщины с посевной, с горючим и удобрениями по низким российским ценам».

- Это наш первый шаг. Надо как можно быстрее начать посевную, не упустить золотое время. Мы провели ревизию по озимым, десятки встреч с фермерами: какие есть проблемы, что надо.

Нужны удобрения. Они здесь в разы дороже, чем в России - рынок был сильно монополизирован, очень дорогой газ и власти накручивали цены в несколько раз.

- Теперь югу Украины доступен российский рынок?

- Да. Мы общаемся с властями Крыма - он по логистике ближе всего. Местные фермеры будут ездить туда покупать удобрения. А у нас прямо здесь — горючее по цене в два раза ниже, чем на Украине.

Еще тут была колоссальная проблема. Боевики давали возможность фермерам все посадить, а когда урожай созревал, приезжали и отбирали.

- Идут фермеры на сотрудничество с новыми властями?

- На днях пришли бензовозы из Крыма. Они были заказаны и оплачены местными хозяйствами. Пошли заявки и закупку удобрений. Уже отправили колонну за ними. Но пока приходится сопровождать вооруженными конвоями. Есть много недобитков с нацистских батальонов, которые еще бродят с оружием.

ИХ СПЕЦИАЛЬНО ЗАГОНЯЛИ В ДОЛГИ

- Еще из объявлений по радио Мелитополя: «новая власть установит российские тарифы на ЖКХ».

- Все эти годы рост тарифов на ЖКХ тут был просто колоссальный! В 30 раз. Зеленскому, Коломойскому, Ахметову, Порошенко все время было мало. Они придумывали все новые схемы, как повысить тарифы и как объяснить, почему они повышаются. А виноваты были Путин и Россия. Вот газ - киевский режим не хотел его покупать напрямую у России, потому брал в обход - на каждую тысячу кубометров накидывалось до сотни долларов, что резко повышало цены.

С углем то же самое - не хотели покупать напрямую у Донбасса. Покупали в итоге его же, но как американский или южноафриканский. И на этом воровали миллиарды у простых людей.

Я предложил вообще списать все неправомерно начисленные платежи. В итоге все долги по ЖКХ тут на 1 марта обнулены!

- И снова сенсация от радио Мелитополя — вы обещаете людям списать все долги по кредитам в банках». Это как?

- А тут людей специально загоняли в долги. И это делали те же, кто параллельно душил их высокими тарифами на «коммуналку», гнал их в нацбатальоны. Поэтому обнуление долгов - во всех смыслах. Но, в конкретных случаях будем разбираться - если есть финансовая структура, которая непричастна к военным преступлениям, честно и прозрачно себя вела, там мы будем смотреть. Но о таких случаях нам сегодня неизвестно.

«РАКЕТА В МОЙ ОГОРОД УПАЛА - СДАМ ЕЕ В ЦВЕТМЕТ»

- Многие уехали с освобожденных территорий?

- Мы никого не держим. Но зачем уезжать оттуда, где спокойно, где мирная жизнь, где можешь работать и заниматься своим делом? У нас даже заработал общественный транспорт – пошли маршрутки. Что-то открывается, перезапускается, восстанавливается. Это дает людям уверенность.

- Режим Зеленского бесится.

- Конечно. Все видят пример Мелитополя и понимают: зачем нам эти боевики, каратели, которые рассказывают про страшных русских? Для Зеленского смертельно опасно, чтобы люди видели, как на освобожденных территориях идет мирная жизнь, снижаются цены.

- Провокации есть?

- Регулярно. На днях ночью было два прилета ракет «Точка-У». Обе, слава богу, сбили. Это максимально разрушительное оружие, которое сегодня есть в руках Зеленского. Этими ракетами кошмарят людей, чтобы у них не возникло ощущения, что здесь с приходом русской армии кончилась война, все спокойно. А вообще за пару недель моего пребывания в городе по нам было выпущено минимум 30 этих «Точек-У».

Одна сбитая ракета упала в огород местной жительницы преклонных лет. Мы к ней приехали, она: «Сынок, это же моя земля, ракета упала ко мне, значит, и ракета моя, я могу ее сдать на металлолом? Там же много и цветного металла дорогого». Южнорусская смекалка.

- Хорошо, если юмором все и обходится.

- Не всегда. Ловили тут и диверсионные группы. Фугасы устанавливают. Пытались минировать цистерны с аммиаком. Могли погибнуть тысячи людей.

ДЕНАЦИФИКАЦИЯ БУДЕТ ИДТИ ЕЩЕ ДОЛГО

- Но и протесты у вас были против новой власти.

- Были. Мы не скрываем. Вышли триста человек сначала. Потом 80. Пусть ходят. Это принцип демократии. У нас долго были споры, давать ли им возможность ходить. В условиях военного времени может быть провокация. Кого-то из них могут сделать сакральной жертвой.

- Когда все закончится?

- Мы все хотим, чтобы как можно быстрее. Демилитаризации закончится быстро. А вот денацификация – это тяжелее. Нужно работать с молодежью. Им в голову вдалбливали ненависть, превращали в Иванов, не помнящих родства.

В старину Османская империя именно здесь воровала русских детей, воспитывала их в ненависти к русским, и они становились неистовыми, возвращались убивать своих родных. Это были самые кровожадные враги для русских людей. Чтобы не допустить такого с молодежью, которую тут восемь лет зомбировали, нам и нужна денацификация. Долгая, чтобы люди все поняли и запомнили.

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