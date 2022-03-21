Венесуэльские самолеты «пробили» для России и Белоруссии воздушный коридор в Латинскую Америку

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Пока США и ЕС закрывают воздушное пространство для российских самолетов, гражданам нашей страны приходится искать все новые пути для того, чтобы попадать за рубеж. Венесуэльская государственная авиакомпания «Conviasa» стала первой в Латинской Америке, которая расширила число своих рейсов между Москвой и регионом.

Как сообщила сайту kp.ru Элиана Салазар, возглавляющая дочернюю туристическую компанию при венесуэльском госперевозчике, уже с апреля они будут осуществлять регулярные рейсы в Москву каждую неделю: одну неделю будут летать в Каракас, а другую – на остров Маргарита, который является основным туристическим центром страны. Одновременно с этим планируется развивать и рейсы, которые смогут доставить россиян уже с Маргариты на другие курорты, например, Лос Рокес и Канайму.

Кроме того, сейчас идут переговоры с руководством Белоруссии, чтобы организовать прямые рейсы из Минска в Венесуэлу. По словам Салазар, новый маршрут может заработать с середины этого года.

- Мы сейчас вместе с партнерами работаем над тем, чтобы попытаться создать в Венесуэле хаб, с помощью которого россияне могли бы добираться до других стран Латинской Америки. Вообще же интерес к венесуэльским курортам огромен, прямо сейчас мы ведем переговоры с российскими туроператорами, чтобы организовать новые чартерные рейсы из Внуково на Маргариту, - рассказала Салазар. Сейчас Боливарианская Республика является единственной страной Западного полушария, куда можно добраться из России прямым рейсом

В прошлом году Венесуэла впервые попала в десятку самых популярных направлений для россиян. Туроператоры в прошедшем зимнем сезоне запустили прямые чартеры на Маргариту, которыми воспользовались почти 14 тысяч туристов. Кроме того, с мая 2021 года функционирует регулярный рейс между Москвой и Каракасом, который летает раз в две недели.

- Сейчас нам выпал уникальный шанс помочь россиянам познакомиться с венесуэльскими курортами. Туры на остров Маргарита продают с конца прошлого года, и Боливарианскую Республику уже посетили более 13 тысяч человек. Думаю, что потенциал для развития туризма огромен, тем более, что в стране есть все: и пляжи, и сельва. В перспективе у нас новые проекты, так что сотрудничество в этой сфере будет активно развиваться, - сообщил «КП» президент Палаты экономического сотрудничества Венесуэла - Россия (КАВЕРУС) Пабло Кандурин.