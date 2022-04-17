И худеть проще, и полезнее: какие российские продукты дадут фору зарубежным суперфудам

По содержанию витамина С шиповник дает фору Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Диетолог Анастасия Егорова в книге «Есть хорошо» издательства «Комсомольская правда» пишет, что разрекламированные супрефуды для похудения часто совсем не предназначены:

* Годжи содержат заексатин, который помогает в улучшении зрения, так же как и черника, клюква, шпинат, капуста. Похудение вообще ни при чем!

Чем заменить: клюква, черная смородина, облепиха.

* Какао-бобы – реально клевая штука по содержанию витаминов и минералов! Но калорийность у них очень высокая – 500 ккал на 100 г.

Чем заменить: горький шоколад, кофейные зерна.

* Киноа – много белка, жиров и углеводов. И все! Эта крупа такая же, как любая другая. Так при чем тут похудение?

Чем заменить: пшено, рис, ячменная крупа, лебеда (крупа).

* Зеленый кофе – по составу обычный кофе. И как обычный кофе, немного ускоряет метаболизм.

Чем заменить: зеленый чай.

* Спирулина – водоросль, о которой рассказывают чудеса чудесные. Но научных доказательств ее незаменимости при похудении, увы, нет.

Чем заменить: любые водоросли.

* Семена чиа – полезная штука, но как-то не для нашего организма. Много чего не усваивается, слишком мало того, что усваивается. Пока ничего не доказано!

Чем заменить: семена льна, кунжут, грецкие орехи, тыквенные семечки.

Причины, по которым вы ведетесь на рекламу и покупаете все перечисленные добавки, – результат работы маркетинга и самовнушение! Даже несмотря на ценники! Но может, куда разумнее просто питаться сбалансировано?

НАШЕ ЛУЧШЕ!

По данным ученых и диетологов, мы собрали для вас характеристики различных суперфудов и их аналогов. О некоторых из них мы уже писали

Суперфуд, его характеристика и аналог российского происхождения

Семена чиа

Богаты содержанием белков, жиров, углеводов, то есть при небольшом количестве быстро дают сытость. В составе: 25 % клетчатки, что полезно для желудочно-кишечного тракта. Отличный источник линоленовых кислот и кальция. По вкусу слегка напоминают орех, однако в блюдах незаметны, а значит, и вкус самого блюда не меняют.

Семена льна очень похожи по свойствам. Омега-3 жирные кислоты в большом количестве содержатся в рыбе и любых орехах, кальций можно получить из кунжута, а по содержанию железа 15 грамм семян чиа равны 19 орехам фундука.

Спирулина

Водоросль микроскопического размера. Это растение практически на 80 % состоит из белка. Это один из лидеров по содержанию витаминов группы А и В, витаминов Е и С, а также аминокислот, магния, фосфора, микроэлементов железа и цинка.

Шпинат и любые морские водоросли, например, фукус. Белок мы получаем и из других продуктов, хотя и в меньшем количестве - мясо, рыба, птица, соя. А много железа есть в чечевице.

Хлорелла

Небольшая водоросль зеленого цвета, по составу и методу воздействия на организм схожа со спирулиной, но лучше выводит тяжелые металлы за счет того, что в ней четыре раза больше хлорофилла.

Петрушка и молодой зеленый горошек тоже содержат много хлорофила, как и любая зелень. Салат из морской капусты, кстати, не менее полезен.

Ягоды годжи

И по цвету и по вкусу очень напоминают всем знакомый барбарис или облепиху. Богаты антиоксидантами, жирными кислотами Омега 6/9, минералами и витаминами: А, Е, С, В.

По содержанию витамина С фору дают облепиха, шиповник. Кизил превосходит по количеству бета-каротина. По антиоксидантной способности и питательным веществам – ежевика. И наши клюква, брусника, черника в разы полезнее.

Ягоды асаи

По вкусу схожи с малиной и ежевикой. По составу практически полностью идентичны ягодам годжи.

Клюква, черника, черная смородина. По содержанию витамина А пять грамм ягод асаи равны одной средней свекле.

Перуанская мака

Это растение в основном попадает к нам в блюда в виде порошка. Это очень высокопитательный продукт, с большим содержанием углеводов, фитоэстрагенов, микро– и макроэлементов. Источник кальция, аминокислот, железа, йода и фосфора, а также витаминов: А, С, В 6.

Семена льна, соя, масло вечерней примулы. И наша родная тыква. Она не раздражает желудочно-кишечный тракт и легко усваивается, в ней содержится пектин, который способствует выведению из организма различных шлаков.

Киноа (кстати, оно может быть небезопасно)

Семена хлебной культуры (в Андах ее называют рисовой лебедой), которые состоят из белка и углеводов. Содержат много кальция, каротина, фолиевой кислоты, железа, витаминов: С, В2 и В1.

Гречка, семена лебеды, чечевица, нут. Есть и почти полный аналог - полба, просто она не такая вкусная, как киноа. Киноа – это псевдозлак, но есть дикий рис, тоже псевдозлак, только полезнее и дешевле.

ВАЖНО

Главное — не то, что вы едите, а как вы живете

Нутрициолог Мария Попова в книге «Темная сторона ЗОЖ» издательства «Комсомольская правда» рассказывает, почему же суперфуды так популярны:

«Суперфуд – это маркетинговый термин, обозначающий продукты питания, которые, как предполагается, приносят пользу для здоровья в результате исключительной плотности питательных веществ. Обращаем внимание на слова «как предполагается»...

Историю их появления связывают с именем широко известного в узких кругах американского диетолога Дэвида Вульфа, являющегося приверженцем сыроедения (когда едят только термически не обработанную растительную пищу). Сначала он объявил суперфудом авокадо, затем чудо-пищей стали какао-бобы, ягоды годжи, спирулина, хлорелла, семена конопли и так далее. Особую популярность суперфуды приобрели в кругах сыроедов и веганов, потому как они уделяют большое внимание своему здоровью.

Медицинское сообщество воспринимает концепцию живительной супереды весьма скептически, ведь наукой их польза не доказана. Так, в 2007 году в Евросоюзе был принят закон, который обязал производителей предоставлять медицинские и научные заключения при использовании термина superfood на упаковке. Надо ли говорить, что это слово практически не встречается на этикетках продуктов, которые производятся в ЕС?

На самом деле, такие привычные нам гречка, лен, брусника, калина, облепиха, чечевица и многое другое могут называться суперфудами. Они действительно содержат в себе много полезных веществ, и для большинства разрекламированных продуктов существует привычный нам аналог.

А если и нет, совсем не означает, что его отсутствие в рационе плохо скажется на состоянии здоровья или сильно затормозится прогресс. Лучше сначала пойти по пути анализа своего текущего рациона и найти те слабые места, которые можно улучшить. Например, обратить внимание на количество простых углеводов в рационе.

Главным и ключевым в вопросах здоровья и долголетия является образ жизни в целом. А подобная пища может стать скорее дополнением. Как тюнинг – если автомобиль не проходит регулярный техосмотр, владелец небрежно с ним обращается, то обвесы или тонировка стекол не увеличат срок службы или качество езды на такой машине. В то время как должный уход обеспечит хорошие потребительские свойства автомобилю без всякого тюнинга».