Произошедшее на шоу "Поле чудес" ошеломило россиян

Ведущий "Поля Чудес" Леонид Якубович. Фото: Кадр видео

Россияне стали свидетелями неслыханной щедрости на шоу "Поле чудес". Произошедшее в эфире программы ошеломило телезрителей. Вторые сутки народ обсуждает случившееся, которое многие окрестили "настоящим чудом".

Очередной выпуск программы "Поле чудес" стал по-настоящему резонансным. Внимание общественности привлекла одна из участниц шоу. Беженка из Донбасса Элина Вязовых рассказала ведущему Леониду Якубовичу, что с недавних пор ее большая семья проживает в роскошном доме в пригороде Санкт-Петербурга.

Жилплощадь многодетной маме подарил известный бизнесмен. "Нам Пригожин Евгений Викторович подарил небольшой красивый домик. За что ему большое спасибо", - рассказала Элина.

Фото: Кадр видео

В студию программы Вязовых приехала с четырьмя детьми. По образованию она учительница начальных классов.

После признания женщины начался аукцион неслыханной щедрости. Ее и отпрысков буквально завалили подарками. Семье вручили электронное пианино, ноутбук, плазменный телевизор, смартфон, соковыжималку и даже сертификат на отдых.

Дом с участком, на котором поселилась Вязовых и ее близкие, располагается в Ломоносове на берегу Финского залива. В десяти минутах езды - легендарные фонтаны Петергофа.