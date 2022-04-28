Особняк на Новой Риге, коллекция икон и подводная лодка: Что бросил в России Андрей Макаревич, обозвавший соотечественников «мудачьем»

Андрей Макаревич на пороге своего дома на Новой Риге. Кадр из ютуб-шоу "Осторожно, Собчак". Фото: YouTube

Андрей Макаревич в каком-то смысле возглавил список артистов и деятелей ТВ, покинувших Россию в конце февраля - начале марта. Лидер «Машины времени» спешно улетел с супругой из Москвы в Израиль (у четвертой жены музыканта Эйнат Кляйн гражданство этой страны). А россиян, возмутившихся внезапным отъездом некоторых деятелей культуры, обозвал в соцсетях «мудачьем».

На днях 68-летний рок-музыкант рассказал, в каких условиях он с Эйнат и новорожденным сыном (Эйтан Андреевич появился на свет 30 марта) живет в курортном городе Нетания на берегу Средиземного моря.

- Мы в одной комнате спим. Квартирка у нас однокомнатная, - заявил Макаревич в интервью Ксении Собчак.

При этом в России у музыканта остались очень серьезные капиталы, включая недвижимость.

КАНАЛИЗАЦИЮ - В ПРУД

Пожалуй, самое известное место жительства автора «Марионеток» и «Костра» - подмосковная деревня Подушкино в окрестностях знаменитой Барвихи. Сюда Андрей Макаревич перебрался из Москвы еще в начале 1990-х, прикупив по случаю домик у своего давнего друга Леонида Ярмольника. Это двухэтажный особняк общей площадью около 250 квадратных метров на участке около 10 соток. Он и по сей день стоит в том же виде.

Само Подушкино до сих пор - обычная деревня. Без охраны, КПП и шлагбаумов. Шикарных особняков в самых разных архитектурных стилях здесь, конечно, хватает. Но и старых деревянных домиков с резными наличниками на окнах тоже немало.

- Несколько раз были скандалы - Макаревич и владельцы других участков вывели трубы канализации из своих домов прямо в пруд, где дети купались, - рассказала kp.ru одна из подушкинских пенсионерок. - Ну им эти трубы деревом и забили. И так несколько раз. Справедливости ради нужно сказать, что так делал не только Макаревич, но и другие жители, потому что центральной канализации у нас в поселке до сих пор нет. Но у нас, например, септик есть. Почему он сразу не мог септик сделать, не знаю.

«ОН БЫЛ СТАРШЕ ЕЕ»

Кто-то вспоминает, что «машинист» несколько раз едко выступал на общих собраниях жителей поселка. («Вечно недовольный», - фыркают некоторые местные). Но при этом многие подушкинцы наоборот описывают Андрея Вадимовича как человека без всяких звездных закидонов.

- На улице встретит - всегда поздоровается. Без заморочек, - сообщила еще одна жительница поселка. - Две собаки у него было, здоровые такие добродушные псы. Он с ними выходил гулять на природу. А жена его Наташа (третья официальная супруга певца Наталья Голубь, на которой он был женат в 2003-2010 годах, - Авт.) с соседями на наших кортах в теннис играла.

К слову, по датам выпуска альбомов получается, что именно красотами Подушкино Андрей Макаревич вдохновлялся, когда написал хиты вроде «Он был старше ее» и «Однажды мир прогнется под нас».

- Во многих закрытых базах Макаревич фигурирует как владелец дома с участком в Подушкино, но на самом деле он продал недвижимость здесь еще около десяти лет назад, - сообщил kp.ru осведомленный источник.

По словам местных жителей, большой дом был продан пожилой семейной паре, которая, впрочем, сейчас тоже обитает за границей. Особняк пустует. А Леонид Ярмольник, кстати, продолжает жить в том же поселке - на одной из тупиковых улиц, подальше от глаз посторонних.

Семейная пара, купившая у Макаревича дом в Подушкино, теперь тоже живет за границей. Фото: Александр РОГОЗА

СОСЕД НЕФТЯНИКА

Нынешнее имение Макаревича - коттеджный поселок Павлово на Новой Риге. С одной стороны, он находится гораздо дальше от Москвы, чем Подушкино. С другой - это наглухо обнесенная забором территория с одним-единственным КПП, на котором охрана осматривает все незнакомые машины, и с электронными пропусками для пеших гостей.

У звезды рок-н-ролла в поселке большой двухэтажный дом (400 квадратных метров) в английском стиле на участке в 20 соток. Во дворе бывший ведущий «Смака» оборудовал себе целый комплекс для готовки разных блюд - под отдельной крышей собраны коптилка, тандыр, мангал, печка для казана.

Через КПП коттеджного поселка Павлово муха не проскочит. Фото: Александр РОГОЗА

Кстати, в дальней части участка установлена подводная лодка. Бутафорская, правда. Когда-то Макаревич запускал сеть магазинов для подводного плавания (сам он фанат дайвинга), и эта подлодка висела на потолке одного из помещений. После закрытия точки забрал вещицу домой.

- Макаревич живет по соседству с топ-менеджером одной их нефтяных компаний, - рассказал kp.ru один из жильцов поселка. - Насколько я понимаю, пока музыканта нет в стране, за его жилищем приглядывает человек, который уже несколько лет помогает ему по хозяйству.

Пару лет назад лидер «Машины» устроил экскурсию по дому для Ксении Собчак. Рассказывал, почему переехал в Павлово.

- Мой предыдущий домик, во-первых, был маленький. Во-вторых, стал ездить по Рублевке - невозможно. Даже соседство старого близкого друга Лени Ярмольника не смогло меня склонить к тому, чтобы остаться. Рублевка все время перекрыта.

«КЛАДОВКА АНТИКВАРНОГО МАГАЗИНА»

Как выяснилось, Андрей Макаревич оказался страстным коллекционером. Многочисленные полки и все стены в доме буквально забиты различными предметами - от гитар и других музыкальных инструментов, от икон до кукол ручной работы. Много живописи. Правда, в основном это работы самого Макаревича.

- Мне говорили, что у вас дом полон какими-то странными вещами, - посмеялась Собчак.

- Это как кладовка антикварного магазина, - подтвердил Макаревич. - Просто если мне что-то нравится, я не могу себе отказать в маленьком удовольствии…

Дома у музыканта - коллекция инструментов. Фото: YouTube

- Вы прям Плюшкин!

- Неправда. Плюшкин собирал все в целях экономии. А я - в целях дальнейшего духовного развития… (См. «Мнение специалиста»).

В доме, кстати, у музыканта есть собственная студия, где он пишет песни или слушает пластинки. Особая гордость - акустическая система за 1,5 млн рублей.

Стоимость такого особняка риелторы оценивают в сумму 250-300 млн рублей.

К территории Павлово примыкает торговый центр «Павлово подворье» - целый городок двухэтажных зданий в европейском стиле. В здешних ресторанах признались, что Андрей Макаревич к ним ни разу не захаживал. Оно и понятно - если сам неплохо готовишь, на кой черт еще ходить куда-то. В местном антикварном магазине артиста тоже не встречали, хотя другие звездные обитатели Павлово (например, актер Игорь Верник и телеведущая Эвелина Бледанс), по рассказам продавцов, иногда заглядывают. А вот в фитнес-центре Андрей Вадимович время от времени бывал. Некоторые посетители его видели. Мэтр старается поддерживать себя в форме. Новая жена, напомним, моложе музыканта на тридцать с лишним лет.

Дом Андрея Макаревича в Павлово. Кадр из ютуб-шоу "Осторожно, Собчак". Фото: YouTube

ЧТО ЕЩЕ

- Андрей Макаревич владеет 1/3 доли в трехкомнатной квартире на Ленинском проспекте (кирпичная 12-этажка 1940 года). По трети в ней принадлежит второй супруге музыканта Алле Макаревич и их сыну, актеру Ивану Макаревичу («Бой с тенью», «Метро» и др.).

- Также в базах ГИБДД за солистом рок-группы значатся около десятка различных машин. В их числе шесть автомобилей марки БМВ, а также один Лэнд Ровер, одна Хонда, один Джип.

«Скорее всего, почти все эти машины в итоге были проданы, но не сняты с учета, - пояснил kp.ru источник в правоохранительных органах. - Судя по всему, сейчас артист пользуется одной машиной - это BMW X6». (В московских автосалонах авто этой модели стоит до 11-12 млн рублей, - Авт.).

- В начале 2010-х стало известно, что у Макаревича имеется домик в Крыму, в Балаклаве, а также несколько дайв-центров по побережью. Позже он уточнял, что эту компанию пришлось закрыть.

- В 2015-м светская пресса писала, что Андрей Макаревич приобрел жилье в Израиле. Речь шла о пятикомнатной квартире в том самом курортном городе Нетания, в котором музыкант с семьей обитает сейчас. Покупка оценивалась в сумму, эквивалентную 30 млн рублей по тогдашнему курсу.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Сколько стоит антиквариат «машиниста»?

Мы попросили специалиста по антиквариату посмотреть экскурсию по дому Андрея Макаревича, снятую для канала Ксении Собчак.

- Что касается икон, - это, насколько я могу судить по видео, 19 век, но не самые редкие и дорогие. Не миллионные. Каждая стоит около 100-130 тысяч рублей, - рассказала kp.ru искусствовед, арт-дилер Жанна Полански. - Шедевров я там не увидела. По остальным предметам могу сказать, что это не предметы высокой коллекционной ценности. Это красивые вещи, которые человек решил купить к себе в дом. Да, некоторые из них стоят не дешево, но это не что-то эксклюзивное. Часть музыкальных инструментов, привезенных из разных стран, вообще могла быть куплена на блошиных рынках. Часть, полагаю, может быть авторскими произведениями.

В целом эксперт оценивает «антикварную лавку» Андрея Макаревича из нескольких сотен предметов в сумму «до 10 млн рублей». С оговоркой:

- Если, конечно, он не прячет в доме что-то, чего никому не хочет показывать.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Помимо собственно концертной деятельности и авторских отчислений Андрей Макаревич занимается бизнесом. В открытых источниках нам удалось найти данные по отчетам трех его фирм за 2021 год.

Так, Джем-клуб Андрея Макаревича на Сретенке, в котором певцу принадлежит 50% уставного капитала, в прошлом году заработал чистыми 615 тысяч рублей. А продюсерская фирма «Самый Смак» - 5 тысяч рублей.

А вот ООО «Мамбо Продакшн», которая снимает фильмы и сериалы (Макаревичу принадлежит 20%) сработала за год в убыток - минус 7 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Макаревич предложил антипрививочникам лечиться за свой счет

Лидер «Машины времени» отметил, что противники вакцинации рискуют здоровьем окружающих (подробнее)

Андрей Макаревич вспомнил, как пил с БГ и Виктором Пелевиным: «Нравится картина — не знакомься с художником»

Лидер группы «Машина времени» — о локтях супруги, неуловимых писателях и эпидемии (подробнее)