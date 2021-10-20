Андрей Макаревич предложил антипрививочникам лечиться за свой счет

Музыкант Андрей Макаревич. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Автор фразы «80% населения Земли — идиоты» Андрей Макаревич снова не постеснялся открыто выразить позицию. На этот раз в связи с надвигающейся четвертой волной коронавируса. Музыкант еще летом довольно красочно характеризовал тех, кто отказывается прививаться.

— Те, кто против вакцинирования, — что я с ними могу поделать, гоняться за ними, что ли? — удивился Андрей Вадимович. — Много идиотов, ничего не поделаешь. А чем мотивировано их пренебрежение — наверное, нашествием марсиан.

В свежем интервью Макаревич пересказал разговор с неназванным врачом из Казани, огорченной тем, что люди не стремятся делать прививки. По словам музыканта, медик предложила ввести платное лечение для антипрививочников: «Не хотите прививаться — лечиться будете за деньги! Вот кто привился и не дай бог заболел — у нас бесплатная медицина, а для вас — за деньги».

Лидер «Машины времени» согласился с этим.

— Заболеет человек, на грани смерти поболтается, может быть, у него мозги вправятся после этого, — предположил артист. — Потому что обидно, что долго ждать, и он этим своим идиотизмом не собой, он нами еще рискует. Он опасен для окружающих. Сколько еще этой заразы он сможет разнести? Это плохо. Вообще, я за довольно жесткие меры.

Каждый день в России погибает от коронавируса под 1 тысячу человек. Рекорды по темпам заболеваемости растут. Кандидат медицинских наук и иммунолог Николай Крючков уже предупредил россиян о затяжной суперволне коронавируса — осенью, в январе и весной. Однако в России по-прежнему привито чуть более 30% населения.