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Общество20 октября 2021 11:45

Андрей Макаревич предложил антипрививочникам лечиться за свой счет

Лидер «Машины времени» отметил, что противники вакцинации рискуют здоровьем окружающих
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Музыкант Андрей Макаревич.

Музыкант Андрей Макаревич.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Автор фразы «80% населения Земли — идиоты» Андрей Макаревич снова не постеснялся открыто выразить позицию. На этот раз в связи с надвигающейся четвертой волной коронавируса. Музыкант еще летом довольно красочно характеризовал тех, кто отказывается прививаться.

— Те, кто против вакцинирования, — что я с ними могу поделать, гоняться за ними, что ли? — удивился Андрей Вадимович. — Много идиотов, ничего не поделаешь. А чем мотивировано их пренебрежение — наверное, нашествием марсиан.

В свежем интервью Макаревич пересказал разговор с неназванным врачом из Казани, огорченной тем, что люди не стремятся делать прививки. По словам музыканта, медик предложила ввести платное лечение для антипрививочников: «Не хотите прививаться — лечиться будете за деньги! Вот кто привился и не дай бог заболел — у нас бесплатная медицина, а для вас — за деньги».

Лидер «Машины времени» согласился с этим.

— Заболеет человек, на грани смерти поболтается, может быть, у него мозги вправятся после этого, — предположил артист. — Потому что обидно, что долго ждать, и он этим своим идиотизмом не собой, он нами еще рискует. Он опасен для окружающих. Сколько еще этой заразы он сможет разнести? Это плохо. Вообще, я за довольно жесткие меры.

Каждый день в России погибает от коронавируса под 1 тысячу человек. Рекорды по темпам заболеваемости растут. Кандидат медицинских наук и иммунолог Николай Крючков уже предупредил россиян о затяжной суперволне коронавируса — осенью, в январе и весной. Однако в России по-прежнему привито чуть более 30% населения.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙАндрей Макаревич и "Машина времени": досье KP.RU