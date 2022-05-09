Не надо было обижать народ: В Молдавии зрелищно обошли запрет Георгиевской ленты

Накануне помимо запрета на ношение георгиевской ленты и символики на ее основе, в Молдове были введены и штрафы за такое административное правонарушение. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Настоящая битва развернулась в Молдавии накануне Дня Победы вокруг Георгиевской ленты. Даже не ленты, а ленточки. Которую принято повязывать или прикалывать на грудь теми, кто хранит память о подвиге советских солдат в годы Великой Отечественной.

Напомним, проевропейцы во главе с президентом республики Майей Санду постарались сделать все, чтобы этот символ мужества и Победы был изгнан с территории Молдавии. Помимо запрета на ношение ленты и символики на ее основе, были введены весьма значительные штрафы за такое административное правонарушение. Обещали даже накануне, что полиция будет не просто штрафовать нарушителей этого запрета, но и срывать и отбирать у них георгиевские ленты.

Но прошло все совсем не так, как планировали в Кишиневе.

Во-первых, в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) на этот запрет решили просто наплевать. Более того для "Бессмертного полка" в Тирасполе изготовили гигантскую Георгиевскую ленту, с которой и прошли участники акции.

Кроме того, ожесточенное сопротивление решение Кишинева вызвало в Гагаузии, которую всегда отличало обостренное чувство патриотизма. Депутаты Народного собрания Гагаузии (НСГ) в противовес решению молдавской столицы приняли свой законодательный акт, что на территории их автономии ношение, хранение и т.д. Георгиевской ленты разрешается и не ограничивается ничем и никем.

Для нейтрализации депутатов Гагаузии было быстро состряпано обращение в Апелляционную палату Комрата (столица Гагаузской автономии Молдавии), которая по команде из Кишинева приостановила действие этого акта НСГ. Планировалось, что пока этот вопрос будет решать суд, День Победы уже пройдет, и острота конфликта спадет, а он сам станет мало кому интересен. Но в Кишиневе просчитались и здесь. Депутаты НСГ быстро собрались и приняли еще один документ – о разрешении носить Георгиевскую ленточку 9-го мая без всяких ограничений. Что называется, мы тоже умеем в бюрократию, а не только европейцы. Времени для противодействия этому решению у Кишинева не осталось совсем, ни одной-единственной минутки.

Впрочем, и в самом Кишиневе новые административные нормы стали обязательными не для всех. Во-первых, явное, хотя и скрытое противодействие властей республики "Бессмертному полку", как и компания против Георгиевской ленты, вызвали в молдавском обществе жесткую антиправительственную реакцию. И на улицы Кишинева в этот раз вышло даже еще больше, как передают с мест, чем обычно.

Экс-президент республики Игорь Додон вместе с другим бывшим главой государства Ворониным возглавили колонну "Бессмертного полка". Додон демонстративно закрепил на лацкане пиджака Георгиевскую ленточку, усмехнувшись: "пусть попробуют оштрафовать – будем судиться". Вместе с ним с лентой на груди прошли в "бессмертном полку" и многие депутаты Блока коммунистов и социалистов.

Некоторые из участников акции демонстративно пришли на марш в футболках в оранжево-черную вертикальную полосу и усмехаясь ждали реакции полицейских, выставленных для охраны общественного порядка. А молодежь поступила еще креативнее – молодые люди выстроились в колонну разделившись по полосам в цветах своих футболок – черных и оранжевых. И сформировали таким образом георгиевскую ленту из себя самих. На центральную площадь Кишинева вынесли и гигантское Знамя Победы.

Неудивительно, что президент Молдавии на фоне всех этих событий нигде не появилась, и говорили даже, что она неожиданно заболела. Ну, если и действительно слегла от расстройства, то это вполне объяснимо. Нет у госпожи Санду и ее команды ничего, что они могли бы противопоставить народным настроениям и живому творчеству народных масс.

А просто не надо было обижать народ, который помнит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фоторепортаж с Парада Победы в Москве: колонны, военная техника

Сайт KP.RU собрал для вас фото с Парада Победы в Москве 9 мая 2022, включая основное шествие и авиапарад над городом (подробности)

Куда сходить на День Победы в Москве 8, 9 и 10 мая 2022 года: салют, концерты, военные музеи и выставка ретро-авто

Всего в этом году в столице раскинется 87 площадок для празднования Дня Победы (подробности)

Как отмечают День Победы в других странах

Памятные шествия, автопробеги, лекции, концерты – в программе мероприятий (подробности)