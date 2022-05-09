В Италии почтили память советских партизан, сражавшихся с фашизмом

В небольшом городке Палестрина под Римом, прошло традиционное ежегодное возложение венков к братской могиле воинов Красной Армии Фото: Евгений СУЧКОВ

В Италии помнят и чтят подвиг советского народа, героически сражавшегося с нацизмом и фашизмом в период Второй Мировой Войны.

9 мая в ознаменование 77-ой годовщины Победы в небольшом городке Палестрина под Римом, прошло традиционное ежегодное возложение венков к братской могиле воинов Красной Армии.

Фото: Евгений СУЧКОВ

Здесь, в далекой земле, нашли покой трое красноармейцев, сбежавших из немецкого плена и присоединившихся к итальянским партизанам. Имена советских воинов - Николая Демьянченко, Анатолия Курепина и Василия Скороходова - навеки выбиты на мраморных скрижалях, охраняемых печальным ангелом. А местные жители из уст в уста передают историю их борьбы за общее светлое будущее и ухаживают за монументом.

В торжественном мероприятии принимали участие дипломаты посольства Российской Федерации в Италии, мэрии и управляющего совета города Палестрина, члены местных военных ассоциаций и Коммунистической партии Италии.

Фото: Евгений СУЧКОВ

- В этот значимый день мы собрались здесь, для того, чтобы почтить память всех тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с человеконенавистнической идеологией и ложными идеями национальной исключительности. Политические и военные события последних дней показывают, что наследие наших предшественников, которые боролись с нацизмом в Европе 77 лет назад, остается актуальным как никогда, - заявил собравшимся советник посольства РФ в Риме Михаил Российский.

Фото: Евгений СУЧКОВ

А днем ранее, 8 мая, на площади у памятника св. Франциска, расположенной в центре Рима, состоялась акция "Бессмертного полка". Манифестация, прошедшая без эксцессов, собрала несколько сотен человек, включая представителей украинской общины и итальянцев. Последние приносили с собой фотографии советских и итальянских партизан. Еще один массовый митинг прошел и в Милане.

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