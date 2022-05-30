Все болезни – от нервов: эффективные лекарства от стресса без рецепта

Почти каждый из нас хоть раз сталкивался с сильным стрессом, испытывал нервное перенапряжение на работе или учебе. Говорят, что все болезни начинается из-за нервов, и порой это действительно так – постоянные стрессы подтачивают здоровье человека, значительно снижают иммунитет и приводят к износу важных систем организма. Самое опасное нервное напряжение – вялотекущее и длительное, зачастую возникающие у жителей мегаполисов. Распространёнными причинами такого стресса являются недостаток сна, шум города, переживания из-за работы или учебы. Все это приводит к расстройству настроения, быстрой утомляемости и депрессии, поэтому важно своевременно бороться со стрессом.

Здоровье нервной системы можно поддерживать разными способами: спортом, прогулками на свежем воздухе, приемами у психотерапевтов. Но наиболее простым и дешевым способом является прием специальных поддерживающих препаратов.

Мы собрали для вас топ лучших лекарств от стресса и нервов, которые можно купить без рецепта.