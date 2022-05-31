Сбежавшие украинцы шокированы суровой жизнью в Европе

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Многие украинцы решили пересидеть эту весну в Европе. Бежали все и отовсюду – женщины спасали детей от опасностей, мужчины – себя от мобилизации. При этом бежали во все стороны, зачастую руководствуясь единственным принципом – какая граница ближе.

И вот теперь, спустя совсем недолгое время, многие из тех, кому удалось попасть в вожделенную Европу, с удивлением отмечают: а здесь не совсем рай, передает NV.UA.

Прежде всего, украинским беженцам пришлось столкнуться с непривычным и непонятным для них уровнем бюрократии, когда к любой бумажке нужны еще три, подтверждающие подлинность первой. А получить их можно лишь выстояв в огромных очередях, движущихся со скоростью раненой улитки. А если речь идет о приеме на работу, то рассмотрения резюме можно без преувеличения ожидать месяцами.

Интернет – это вообще отдельная тема. Привыкшие к едва ли не постоянному доступу в Сеть украинцы обнаружили, что во многих странах Европы за возможность находиться онлайн придется платить очень немало. Например, в Ирландии стоимость домашнего интернета может доходить до 100 евро (около 6,9 тысячи рублей), а пакет с мобильным интернетом обойдется в сумму до 30 евро (немногим более 2 тысяч рублей).

Во многих ресторанах, в частности, в Польше, Интернет доступен лишь сотрудникам, и ни о каком бесплатном Wi-Fi для клиентов и речи не идет. Кстати, практически все украинские беженцы жалуются на дороговизну европейского общепита – за знакомые и привычные блюда здесь придется отдать в 2-3 раза больше, чем на покинутой ими родине.

Кроме того, удивил украинцев и довольно скудный ассортимент в супермаркетах. А еще – ограниченные часы работы торговых точек.

– В Германии 90% магазинов одежды, продуктов, бытовой химии, сигарет и лекарств работают до 18:00 и закрыты в воскресенье. То есть единственный вариант купить еду с субботы по понедельник — в ресторане. Но в субботу везде километровые очереди, и нужно потратить 40 минут, чтобы приобрести хотя бы носки, – поделилась с журналистами одна из киевлянок.

Помимо этого беженцы с удивлением отметили, что владельцы квартир в Европе, похоже, вовсе не заинтересованы в арендаторах и съем жилья – это отдельный квест с подписанием бумаг, предоставлением дополнительных гарантий и прочими сложностями. Впрочем, не исключено, что с этим сталкиваются именно украинцы, чья порядочность и благонадежность давно уже стали притчей во языцех.

Так или иначе, но многие вчерашние жители Киева и Винницы с удивлением отмечают, что с переездом в благословенную Европу попали едва ли не в прошлый век.

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