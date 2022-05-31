Свобода за 5 тысяч долларов: Украинцам будут продавать право уехать из страны

С 24 февраля из Украины не выпускают вообще никого, кто младше 60 лет - всеобщая мобилизация и военное положение Фото: EAST NEWS

(НА)ЗАЛОГ (НА)ЗА ВЫЕЗД

Гениальная идея родилась в верхушке МВД Украины. Советник министра Виктор Андрусив предложил выпускать мужчин из страны за залог. Сумму обозначил 5 тысяч долларов. По его мнению, это будет «страховой взнос». А когда патриот захочет вернуться - денежки снова капнут ему на счет!

«Относительно выезда мужчин за границу. Я предлагаю сделать страховой взнос, например, три — пять тысяч долларов и свободный выезд для того, кто его внес. Много лет именно средства заробитчан спасали нашу экономику, и сейчас это особенно важно», — пояснил господин советник.

Напомним, что с 24 февраля из Украины не выпускают вообще никого, кто младше 60 лет - всеобщая мобилизация и военное положение. Но на какие только ухищрения не идут Громадян, чтобы перебраться в теплую Европу - и переодеваются женщинами, и прячутся в фурах, и перелезают через забор на границе.

РЕБРЕНДИНГ «АЗОВА»

Главное нечистое подразделение Украины заметает следы и прикидывается розовыми и пушистыми. «Азов»* сменил эмблему. У них на шевронах была руна 2-й танковой дивизии СС «Дас Рейх», теперь руна - 9-й танковой дивизии СС «Гогенштауфен»!

Другими словами нацисты сменили один нацистский символ на другой нацистский символ, чтобы Запад их не считал нацистами. И ведь сработало:

«Батальон «Азов» удалил со своих знаков отличия неонацистский символ, который помог увековечить российскую пропаганду о том, что Украина находится в тисках крайне правого национализма», – пишет британская The Times, противореча сама себе в одном предложении.

А ведь совсем недавно Зеленский говорил, что не понимает смысла слова «денацификация». Оказывается, понимает.

НАЦИСТЫ ЗАМИНИРОВАЛИ ТЕЛА ПОГИБШИХ НА «АЗОВСТАЛИ»

Как рассказало Минобороны России, наши бойцы, при проверке освобожденного завода наткнулись на «изотермический фургон» (холодильник на колесах, - ред.), где были тела украинских солдат - 152 тела. И они были заминированы - под ними стояли четыре взрывных устройства (этого бы хватило, чтобы полностью уничтожить останки).

В Министерстве напомнили, что перед тем, как выйти с завода командование Азова обратилось к Зеленскому, чтобы тот дал команду забрать тела погибших - пусть родственники их похоронят по-человечески. Но ответа из Киева так и не поступило.

Тогда по указанию из Киева заминировали, чтобы «обвинить Россию в намеренном уничтожении останков и не допустить их вывоза для передачи родным» и спасти политическую «репутацию» киевского режима и лично Зеленского.

В ближайшее время Российская сторона передаст обнаруженные тела украинских представителям Украины.

МИНУС ПРОПАГАНДИСТ

Тем временем Украина лишилась одного из своих главных сказочников. Верховная Рада сняла с поста уполномоченного по защите прав граждан Людмилу Денисову. Официально за то, что не организовала обмен пленными. Но на самом деле это не так.

Именно Денисова была главным проводником в умы украинцев фейка про сотни и тысячи женщин и детей, изнасилованных российскими военными.

Это стало ее коронкой. Она рассказывала, как «насиловали детей в Буче», как «под Херсоном 6-месячную девочку изнасиловали чайной ложкой» и прочее-прочее, что невозможно передать словами. Но главное, она на голубом глазу в интервью швейцарскому изданию заявила, что все это наши бойцы «выполняют личное указание Путина». При этом уполномоченная по правам ребенка на Украине Дарья Герасимчук в эфире польского телеканала «Белсат" заявила, что «На сегодняшний день у Генеральной прокуратуры Украины нет ни одного подтвержденного факта насилия», фактически опровергнуть всю грязь, которую нафантазировала ее коллега.

Собственно, «слуг народа» такая извращенная фиксация омбудсмена Денисовой устраивала. Пока ей не начали задавать конкретные вопросы: «Где?», «Кого?», «Когда?», «Факты?». Ни на один из них чиновница ответить не смогла.

На этом и погорела: «Непонятная концентрация» медийной работы Людмилы Денисовой на деталях «сексуальных преступлений в извращённой форме» и «изнасилованиях детей», которые она не могла подтвердить доказательствами», - написал у себя в соцсетях нардеп Павел Фролов

А В ЗАПОРОЖЬЕ РАЗДАЮТ ПАСПОРТА И ДЕНЬГИ

Тем временем на освобождённых начали принимать документы на оформление российского гражданства. Первое подразделение Федеральной миграционной службы открылось в Мелитополе.

Буквально на прошлой неделе Владимир Путин подписал указ, по которому жителям Херсонской и Запорожской областей, как и жителям Донбасса наше гражданство будет оформляться по упрощенной схеме - без всяких экзаменов по русскому языку и проживания на территории страны пяти лет.

Чтобы получить паспорт нужно принести свои документы (с переводом на русский) и подождать от трех месяцев до полугода. И все - ты гражданин России.

Кстати, там же в Мелитополе, власти отчитались, сколько народа получили единоразовую выплату от президента России. Оказалось, что это 7 тысяч пенсионеров, работников бюджетной сферы и социально незащищённых граждан. Сумма выплаты - 10 тысяч рублей.

*на "Азов" в РФ заведено уголовное дело

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