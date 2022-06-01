Последние новости о ситуации вокруг Украины на 1 июня 2022 года: Киев шантажирует Байдена истерикой, украинских беженцев гонят из Европы, ВСУ бьет по детям

В Донецкой Народной Республике создается свой торговый флот Фото: EAST NEWS

Запад стал прямым соучастником военных преступлений Киева

Обстрелы городов Донбасса, в частности, центра Донецка, в результате которых погибли десятки мирных граждан, в том числе две беременные женщины, школьный учитель и подросток, являются военным преступлением. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Обстрелы ведутся, в том числе, из артиллерийских систем, которые поставлены для Украины из Европы и США. Таким образом, по мнению главы Донецкой народной республики, коллективный Запад напрямую участвует в убийстве Киевом мирных граждан Донецка и Луганска. То есть совершает преступление против человечности.

В Мелитополе прибавилось граждан России

Владимир Рогов, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, сообщил, что в Мелитополе начали принимать документы на получение российского гражданства. По словам Рогова, с 31 мая в городе стартовал прием документов для оформления паспортов РФ. Процедура будет проходить в Центре предоставления административных услуг на улице Чернышевского, 37. Ранее стало известно, что в Херсонской области в первый же день около полусотни человек подали документы на получение российских паспортов. Власти формируют выездные бригады для обслуживания жителей сельской местности.

Жеманный Арестович грозит США истерикой

Алексей Арестович, советник главы офиса шестого президента Украины, поведал миру, что решение о передаче США реактивных систем залпового огня будет приниматься в ближайшее время. Данный вельможа погрозил Белому дому пальчиком в маникюре. Сообщив о серьезных последствиях в случае, если пусковые комплексы от американцев в максимальной комплектации не будут предоставлены Киеву. Вот чем укорил Алешенька: «Не дадут — устроим образцово-показательную истерику». Ну то есть Арестович пугает Вашингтон тем, что привычно облачится в женское платье и совершит протестный канкан. Дабы Байден испугался небритых ляжек — и дал Киеву все, что тот потребует. Мощный ход.

Донбасс создает свой торговый флот

В Донецкой Народной Республике создается свой торговый флот. По окончания боевых действий в Мариуполе у причалов остались стоять несколько судов. Часть из них, по словам Дениса Пушилина, перейдет под юрисдикцию ДНР. Об этом уже приняты соответствующие решения. Сейчас восстанавливается подача воды и электричества в морпорт Мариуполя. Процесс завершится до конца июня. Пока для погрузки в порту используют плавучий кран. Власти ДНР планируют восстановить часть зерновых терминалов и элеваторов. По словам Пушилина, «это крупнейший порт на Азовском море и единственный, где можно переваливать все виды грузов, в том числе и зимой».

Киев отключает Херсон от своей банковской системы

Кирилл Стремоусов, замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области, сообщил, что Киев готов отключить регион от своей банковской системы. Вот что заявил Стремоусов: «Украинская сторона пытается напакостить освобожденным территориям. Киеву плевать на то, как будут жить люди». Он уточнил, что в Херсонской области в ближайшие недели проведут работу по переходу на российскую связь, а затем будет организована работа российских банков. Ну, за хорошую связь с банком.

Преступления ВСУ на Донбассе получают новые подтверждения

Леонид Пасечник, глава ЛНР, заявил, что киевские силовики выселяли жителей Рубежного, Попасной и других населенных пунктов из их квартир, чтобы из них вести огонь по силам ЛНР. По словам Пасечника, ВСУ продолжают размещать большое количество военной техники в жилых массивах. По данным главы республики, почти ни одного дома, не пострадавшего от обстрелов со стороны ВСУ, не осталось в населенных пунктах Рубежное и Попасная.

Беженцы в Болгарии недовольны условиями

Украинские беженцы в интервью болгарским СМИ жалуются на переселение вглубь страны. По данным Болгарского национального телевидение, в одном из отелей на курорте Слынчев бряг проживают более полутора тысяч украинцев — им предложили в ближайшие дни его покинуть, но лишь несколько десятков беженцев согласились на это. Украинцы рассказывают журналистам, что не понимают, куда их повезут. То есть они не хотят ни от моря уезжать, ни домой возвращаться, ни в центр Болгарии перемещаться. Но если отключить воду и свет, то может наступить прозрение.

В Запорожье отпразднуют День России

Владимир Рогов, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, сообщил, что власти региона намерены отпраздновать предстоящий 12 июня День России как государственный праздник. Вот что заявил Рогов: «На освобожденной территории Запорожской области День России 12 июня впервые станет государственным праздником. Мы хотим быть с Россией. Естественно, каждая праздничная дата Российской Федерации становится праздничной у нас».

Американцы хотят переговоров Киева и Москвы

Генерал Марк Милли, председатель Комитета начальников штабов ВС США, заявил, что итоговое урегулирование ситуации вокруг Украины за столом переговоров стало бы логичным выбором в сложившейся ситуации. Милли сказал, что «обе стороны должны прийти к этому выводу самостоятельно». По его мнению, другими исходами событий на Украине могут стать либо решительная победа одной из сторон, либо патовая ситуация: «Мы не уверены сейчас в том, как именно все закончится». Не уверен — не обгоняй.

В незалежной сажают авиаконструкторов за правду

Ведущий конструктор авиастроительного предприятия «Антонов» был задержан СБУ за «поддержку спецоперации России». В Киевской областной прокуратуре сообщили, что данный специалист распространял в интернете публикации «с оправданием вооруженной агрессии РФ и с прославлением военнослужащих страны-агрессора». В частности, подозреваемый публиковал следующие утверждения: «Нет такой страны как Украина. Есть окраина России». Ну то есть человека будут судить за то, что планета Земля - круглая, а Днепр впадает в Черное море.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Львова на чемоданах: собираются продавать квартиры и дома, чтобы «не достались полякам»

Поляки давно готовятся предъявить архивные документы на земли, дома и даже лесные угодья (подробности)

Американские пушки бьют по школам Донецка

Таких обстрелов не было даже в первые годы войны на Донбассе (подробности)

Что означают татуировки нацистов с «Азовстали»: Бандера, Гитлер, дьявол

Наколки помогают российским следователям вычислить среди пленных украинских солдат идейных националистов, зверствовавших в Донбассе с 2014 года (подробности)