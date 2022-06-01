Сон на спине сокращает жизнь: ученые назвали опасные позы для отдыха

Поза при засыпании не дает никаких гарантий, что вы сохраните ее во время сна Фото: Shutterstock

ОТ МЫШЕЙ ПОШЛИ

Вы задумывались, в какой позе спят мыши и как это сказывается на их здоровье? Если нет, то за вас это сделали ученые кафедры неврологии Университет Монаша в Мельбурне (Австралия). Впрочем, изначально исследователи не зацикливались на наблюдениях за поведением лабораторных грызунов во сне. Авторы новой научной работы изучали подходы к борьбе с нейродегенеративными заболеваниями. В первую очередь - с боковым амиотрофическим склерозом (БАС), от которого страдал знаменитый физик Стивен Хокинг и «Великий кормчий» Китая Мао Цзэдун.

«Похоже, мы нашли мишень, на которую надо воздействовать, чтобы предотвращать развитие БАС, а также болезней Альцгеймера и Паркинсона», - оптимистично провозгласили научные сотрудники. По их мнению, нужно улучшать работу так называемой глимфатической системы. Это механизм, с помощью которого из головного мозга живых существ удаляются вредные компоненты (метаболиты), возникающие в процессе обмена веществ.

Кто бы спорил, что орган, очищенный от «отходов», работает лучше. Но как этого добиться? С одной стороны, нужно искать, разрабатывать спасительные лекарства и другие медицинские способы. А с другой… «Ведь уже есть исследование на грызунах, которое показало: во время сна на боку глимфатическое очищение [мозга] идет гораздо эффективнее, чем в позах на спине и на животе!», - вспомнили неврологи Университет Монаша об эксперименте своих коллег аж от 2015 года. И упомянули об этом в еще одной статье - уже для научно-популярного интернет-издания The Conversation.

Тут-то все и закрутилось. СМИ, не слишком близкие к науке, но зато широко читаемые в народе, подхватили и развили мысль. В итоге интернет сегодня полон заметок о «самой полезной позе для сна». Разумеется, для людей. Хотя исследования, как мы помним, говорят исключительно о мышиных дремах.

Что на самом деле известно науке о влиянии положения тела во сне именно на человеческое здоровье и продолжительность жизни? Об этом «Комсомолка» спросила руководителя Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В.Ломоносова, кандидата медицинских наук, врача-сомнолога Александра Калинкина.

СПЯЩИЕ НА СПИНЕ ЖИВУТ МЕНЬШЕ?

- Если говорить об исследованиях поз во время сна у людей, а не у мышей, то, насколько мне известно, на сегодня есть одна научная работа такого рода, - говорит доктор Калинкин. - Доказано, что сон на спине наиболее негативно сказывается на продолжительности жизни.

Точных объяснений, почему так происходит, нет. Есть предположение, что играют роль нарушения в работе дыхательной системы. Если у людей есть апноэ, другие заболевания органов дыхания (а такие болезни входят в четверку самых распространенных в России. - Ред.), то в положении лежа на спине проблемы усугубляются.

Возникает гипоксия, то есть дефицит кислорода в организме, поясняет врач. Это вредит и работе мозга, и сердца, и других органов - какое тут долгожительство.

«Кроме того, если у человека есть нарушение венозного оттока крови [от головы], то именно в положении на спине ситуация еще больше ухудшается», - добавляет Александр Калинкин.

НА ПРАВОМ ИЛИ НА ЛЕВОМ БОКУ

- Александр Леонидович, а правда, что при сне на левом боку «сдавливается» сердце? И в такой позе сердечникам спать вредно.

- Это гипотеза, не имеющая абсолютно никаких обоснований.

- Еще есть версия: при проблемах с ЖКТ нельзя спать на правом боку.

- А вот тут возможны проблемы. Но! Только если у человека недостаточность кардии (это редкое заболевание, при котором нарушается работа сфинктера и содержимое желудка может попадать в пищевод. - Ред.). Тогда во время сна на правом боку желудочный сок может попадать в пищевод, верхние дыхательные пути и даже в легкие. И еще такое возможно в случае сильного переедания перед сном.

Если же вы не объедаетесь на ночь и не страдаете недостаточностью кардии, то угрозы заброса желудочного сока нет независимо от позы сна, поясняет врач.

ЕСЛИ ЛЕЧЬ НА ЖИВОТ

- Что касается сна на животе, то в такой позе происходит сдавливание внутренних органов, - предупреждает Александр Калинкин. - Так что это не самое благоприятное положение.

- Методом исключения выясняется, что лучше всего все-таки спать на боку?

- Да, в большинстве случаев положение на боку действительно можно считать оптимальным. При этом многие не могут контролировать себя во время сна, часто переворачиваются, спят в любом положении. У меня, например, есть пациенты, которые ночью забрасывают руки вверх.

- А научиться контролировать свою позу можно? Например, если привыкнуть к определенному положению тела при засыпании?

- Нет, поза при засыпании не дает никаких гарантий, что вы сохраните ее во время сна. Есть народные методы. Так, пациентам с апноэ сон на спине противопоказан из-за высокого риска нарушений дыхания. Поэтому люди вшивают, скажем, теннисный мячик в пижаму в районе спины. Но и это не панацея - один из моих пациентов с таким мячиком во сне прекрасно переворачивался на спину и спал так.

Вообще, организм сам выбирает позы в зависимости от уже имеющихся заболеваний, добавляет врач. Многое, в частности, зависит от состояния костно-мышечной системы. Нередко люди не могут спать в той или иной позе из-за проблем с позвоночником, шеей.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Так «очищается» ли мозг людей при сне на боку?

- Александр Леонидович, а насколько благоприятен сок на боку именно для головного мозга? Авторы зарубежных исследований на мышах пишут, что именно в такой позе улучшается работа глимфатической системы. То есть лучше идет очистка мозга от токсичных веществ.

- Дело в том, что сам по себе сон примерно в 10 раз активирует отток из головного мозга продуктов метаболизма (тех самых неблагоприятных веществ. - Ред.). Как только засыпает любой организм - независимо от позы сна - резко увеличивается мощность оттока метаболитов.

О причинно-следственной связи с положением головы говорить сложно. Таких данных у людей никто не получал. Эксперименты с мышами на боку? Это смешно. Даже не представляю, как это можно сделать технически - мышки же переворачиваются, голова у них по-разному может лежать.

- Авторы исследования пишут, что все было строго, мыши не шевелились, потому что им сделали анестезию. То есть они были под наркозом.

- О, ну тогда вообще говорить не о чем. Состояние организма под наркозом совершенно другое, не то, что во сне.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Словом, все зависит от качества сна. Чем лучше вы отдыхаете, высыпаетесь, тем эффективнее очищается мозг от вредных элементов. А значит, снижается риск болезней Альцгеймера, Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваний. По сути - замедляется старение мозга и продлевается его молодость.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Какая подушка лучше

- Высокая подушка, если она находится только под головой, всегда ухудшает процесс дыхания при положении на спине. Растет вероятность апноэ (остановок дыхания во сне), возможно повышение давления. В то же время, если у человека уже есть нарушения дыхания, то и совсем низкое положение головы на плоской подушке может усугублять ситуацию, - отмечает доктор Калинкин.

Поэтому людям с гипертонией, пациентам с апноэ и другими заболеваниями органов дыхания рекомендуется, чтобы была приподнята вся верхняя половина тела, а не только голова. То есть нужно выложить что-то вроде невысокой пирамиды из подушек. Это касается тех, кто привык спать на спине.

- Если же человек спит на боку, то на стандартной, относительно плоской подушке шея оказывается запрокинута в одну сторону. Это неблагоприятно для позвоночника. Поэтому для сна на боку хороши ортопедические подушки с валиком на уровне шеи. Или сделайте такой валик самостоятельно. Либо берите более высокую подушку, чтобы ось голова - позвоночник не нарушалась, была на одном уровне, - советует врач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Это может случиться с каждым: Названы три самых опасных для здоровья инструмента на даче

Врач Сергей Кейлин рассказал о наиболее частых травмах у дачников и дал советы, как себя вести (подробнее)

«До шеи добираются редко»: эксперт Роспотребнадзора назвал места, куда чаще всего присасываются клещи

Эксперт Роспотребнадзора Лебедев сообщил, что быстрое извлечение клеща способно спасти от заражения (подробнее)