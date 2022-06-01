Военная спецоперация на Украине 1 июня 2022: прямая онлайн-трансляция
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 июня 2022 года.
Россия будет применять в ходе специальной операции на Украине щадящую тактику нескольких котлов, а сама спецоперация завершится до наступления холодов. Такой прогноз дал специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин, общаясь с читателями в прямом эфире на YouTube-канале КП.
Ведущий инженер-конструктор украинского авиапредприятия "Антонов" задержан СБУ за поддержку российской спецоперации. Мужчину обвиняют в том, что он распространял в социальных сетях карту Украины с территориальными изменениями.
На химическом комбинате в Северодонецке взорвана емкость с химикатами, сообщил посол Луганской Народной Республики в России Леонид Мирошник. По информации Мирошника, взрыв произошел на химкомбинате "Азот". Предположительно, взорвана емкость с азотной кислотой.
23:59 Bloomberg: власти США разошлись во мнениях в вопросе новых антироссийских санкций
23:16 Председатель СБ ООН не исключил появления резолюции о вывозе зерна с Украины Черным морем:
22:50 Байден заявил, что на Западе обсуждается возможность закупок российской нефти по цене ниже рыночной вместо отказа от ее импорта
22:01 Украинские боевики пытались остановить наступление ВС России химвеществами
21:31 Украинские националисты планируют разместить в городе Шостка Сумской области ракетные системы, поставка которых ожидается из США, чтобы нанести удары по России, сообщает Минобороны РФ.
21:27 Телеканал "Звезда" сообщил о ранении своего корреспондента в Северодонецке
20:34 Глава МИД Лавров заявил о замалчивании Западом наложения санкций на суда России с зерном
19:49 Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, он включает РСЗО Himars — Белый дом.
18:58 Заседание СБ ООН по Украине ожидается 6 июня.
18:36 Более 70 иностранных наемников на Украине стали фигурантами уголовных дел, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
18:15 США считают, что боевые действия на Украине продлятся еще "много месяцев" — Блинкен.
17:35 Медведев назвал население Донбасса большой частью Русского мира.
17:05 Администрация Пушилина опровергла РИА Новости сообщения о якобы ранении главы ДНР в Красном Лимане: это фейк.
16:54 Большая часть украинских военных покинула Северодонецк, город на 70% контролируют силы ЛНР и РФ — Народная милиция ЛНР.
16:37 Получение Украиной западных систем залпового огня создаёт риски вовлечения третьих стран в конфликт — Лавров.
15:48 Путин назвал "экстраординарной ситуацией" нынешние события в сфере обеспечения безопасности РФ и поддержки Донбасса.
15:12 Путин: Россия сделает все, чтобы обеспечить детей, оставшихся без родителей в Донбассе
13:48 Жители ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей должны сами принимать решения о своем будущем - Песков о возможности вхождения в состав России
13:46 Песков: поставки американского оружия на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры
13:40 Песков: надо, чтобы Украина удосужилась перейти к разминированию портов, тогда Россия окажет содействие по выходу судов с зерном
13:14 Один человек погиб и один ранен при обстреле Горловки со стороны ВСУ, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
11:39 Москва фиксирует сигналы, что Киев не намерен применять против России американские РСЗО, сообщил Рябков.
11:12 Германия решила поставить Украине ракеты противовоздушной обороны IRIS-T, заявил Шольц.
11:10 Правительство РФ одобрило проект соглашения с Донецкой народной республикой о взаимном признании дипломов
10:55 Россия уже сообщила ОЗХО о возможных химических провокациях ВСУ с целью возложить ответственность на РФ, сообщил Шульгин.
10:36 Любые поставки оружия Украине, как бы Вашингтон их ни аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения РФ и США, заявил замглавы МИД РФ Рябков
10:19 Посольство ДНР в Москве может открыться в конце июня - начале июля
09:33 СК РФ запросит информацию у Министерства обороны России о новых выявленных фактах противоправных действий украинских вооруженных формирований, угрожающих мирному населению.
08:38 Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.
08:22 Зеленский: Украина ежедневно теряет 60-100 военных убитыми и около 500 ранеными
07:37 Власти ДНР с 2014 года зафиксировали более 8,6 тысячи погибших от боевых действий
02:57 Цель США в конфликте на Украине заключается в том, чтобы эта страна стала демократической и способной защититься от нового нападения, заявил Байден.
02:11 Министр армии США Уормут заявила, что поддерживать боевой дух армии Украины будет труднее
01:28 NYT: США опасаются, что конфискация активов Банка России подорвет статус Вашингтона
00:04 Глава Чечни Кадыров заявил о завершении зачистки Северодонецка
31 мая:
23:31 Алина Кабаева попала под санкции Канады
22:49 Госдеп опроверг намерение поставить Украине ракеты дальнего действия
22:26 WSJ: некоторые члены ОПЕК обсуждают возможность приостановки участия России в сделке
21:23 Матвиенко заявила, что Москва открыта для переговоров с Киевом и подписания соглашений, которые бы привели к миру, но нужны решения и воля двух сторон