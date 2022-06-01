Военная спецоперация на Украине 1 июня 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 июня 2022 года.

Россия будет применять в ходе специальной операции на Украине щадящую тактику нескольких котлов, а сама спецоперация завершится до наступления холодов. Такой прогноз дал специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин, общаясь с читателями в прямом эфире на YouTube-канале КП.

Ведущий инженер-конструктор украинского авиапредприятия "Антонов" задержан СБУ за поддержку российской спецоперации. Мужчину обвиняют в том, что он распространял в социальных сетях карту Украины с территориальными изменениями.

На химическом комбинате в Северодонецке взорвана емкость с химикатами, сообщил посол Луганской Народной Республики в России Леонид Мирошник. По информации Мирошника, взрыв произошел на химкомбинате "Азот". Предположительно, взорвана емкость с азотной кислотой.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

23:59 Bloomberg: власти США разошлись во мнениях в вопросе новых антироссийских санкций

23:16 Председатель СБ ООН не исключил появления резолюции о вывозе зерна с Украины Черным морем:

22:50 Байден заявил, что на Западе обсуждается возможность закупок российской нефти по цене ниже рыночной вместо отказа от ее импорта

22:01 Украинские боевики пытались остановить наступление ВС России химвеществами

21:31 Украинские националисты планируют разместить в городе Шостка Сумской области ракетные системы, поставка которых ожидается из США, чтобы нанести удары по России, сообщает Минобороны РФ.

21:27 Телеканал "Звезда" сообщил о ранении своего корреспондента в Северодонецке

20:34 Глава МИД Лавров заявил о замалчивании Западом наложения санкций на суда России с зерном

19:49 Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, он включает РСЗО Himars — Белый дом.

18:58 Заседание СБ ООН по Украине ожидается 6 июня.

18:36 Более 70 иностранных наемников на Украине стали фигурантами уголовных дел, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

18:15 США считают, что боевые действия на Украине продлятся еще "много месяцев" — Блинкен.

17:35 Медведев назвал население Донбасса большой частью Русского мира.

17:05 Администрация Пушилина опровергла РИА Новости сообщения о якобы ранении главы ДНР в Красном Лимане: это фейк.

16:54 Большая часть украинских военных покинула Северодонецк, город на 70% контролируют силы ЛНР и РФ — Народная милиция ЛНР.

16:37 Получение Украиной западных систем залпового огня создаёт риски вовлечения третьих стран в конфликт — Лавров.

15:48 Путин назвал "экстраординарной ситуацией" нынешние события в сфере обеспечения безопасности РФ и поддержки Донбасса.

15:12 Путин: Россия сделает все, чтобы обеспечить детей, оставшихся без родителей в Донбассе

13:48 Жители ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей должны сами принимать решения о своем будущем - Песков о возможности вхождения в состав России

13:46 Песков: поставки американского оружия на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры

13:40 Песков: надо, чтобы Украина удосужилась перейти к разминированию портов, тогда Россия окажет содействие по выходу судов с зерном

13:14 Один человек погиб и один ранен при обстреле Горловки со стороны ВСУ, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

11:39 Москва фиксирует сигналы, что Киев не намерен применять против России американские РСЗО, сообщил Рябков.

11:12 Германия решила поставить Украине ракеты противовоздушной обороны IRIS-T, заявил Шольц.

11:10 Правительство РФ одобрило проект соглашения с Донецкой народной республикой о взаимном признании дипломов

10:55 Россия уже сообщила ОЗХО о возможных химических провокациях ВСУ с целью возложить ответственность на РФ, сообщил Шульгин.

10:36 Любые поставки оружия Украине, как бы Вашингтон их ни аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения РФ и США, заявил замглавы МИД РФ Рябков

10:19 Посольство ДНР в Москве может открыться в конце июня - начале июля

09:33 СК РФ запросит информацию у Министерства обороны России о новых выявленных фактах противоправных действий украинских вооруженных формирований, угрожающих мирному населению.

08:38 Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.

08:22 Зеленский: Украина ежедневно теряет 60-100 военных убитыми и около 500 ранеными

07:37 Власти ДНР с 2014 года зафиксировали более 8,6 тысячи погибших от боевых действий

02:57 Цель США в конфликте на Украине заключается в том, чтобы эта страна стала демократической и способной защититься от нового нападения, заявил Байден.

02:11 Министр армии США Уормут заявила, что поддерживать боевой дух армии Украины будет труднее

01:28 NYT: США опасаются, что конфискация активов Банка России подорвет статус Вашингтона

00:04 Глава Чечни Кадыров заявил о завершении зачистки Северодонецка

31 мая:

23:31 Алина Кабаева попала под санкции Канады

22:49 Госдеп опроверг намерение поставить Украине ракеты дальнего действия

22:26 WSJ: некоторые члены ОПЕК обсуждают возможность приостановки участия России в сделке

21:23 Матвиенко заявила, что Москва открыта для переговоров с Киевом и подписания соглашений, которые бы привели к миру, но нужны решения и воля двух сторон